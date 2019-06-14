Diriliş Ertuğrul'u izleyenler koştu: Babalar Günü hediyesi olarak alıyorlar

Her yaş grubundan erkeğin tercih ettiği bilekliklerde hammadde olarak çelik, gümüş, altın ve abanoz kullanılırken kuyumcular özel tasarımlar da hazırladı. Beyaz ve sarı altın bileklikler 800 liradan başlayıp ağırlığına ve pırlantasına göre 8 bin liraya kadar çıkabiliyorken, çelik bileklikler 80-100 TL, gümüş bileklikler ise 150-400 TL arasında fiyatlarla alıcı buluyor.

Kararmaması ve fiyatının uygun olması nedeniyle en çok çelik bileklikler ve geri dönüşümü olduğu için altın bileklikler tercih ediliyor. Sarı ve beyaz altın zincir kolye fiyatları 1500 TL’den başlarken, altın yüzükler 800 TL, küpeler ise 150 TL’den başlıyor. Çelik kolyeler ortalama 70 TL’den satılıyor, çelik küpelerin fiyatı ise 10-15 TL arasında değişiyor.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda kuyumculuk yapan Günay Mengi, "Erkek takılarında kadınlara göre çok az çeşit vardı. Fakat son yıllarda çeşitler artmaya başladı. Talepte son 2 senede artış var. Babalar Günü nedeniyle verimli bir hafta geçirdik. Çeşitliliği fazla tutup genç kuşağa hitap ederseniz mutlaka talep oluyor. Hem kendini biraz metroseksüel hissedenler, hem de etrafındaki takıları görenler gelip alışveriş yapıyor. Eskiden boncuk, gümüş ve çelik ürünler talep görüyordu fakat şimdi bu ürünlerin altınları yapılınca altını da tercih etmeye başladılar. Çünkü geri dönüşümü var. Altını satabiliyorlar. Televizyon dizilerinde oyuncuların taktığı takılara da rağbet var. Gördükleri takıların aynılarını istiyor insanlar, üretici firmalar da buna cevap veriyor" dedi.

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'Diriliş Ertuğrul' dizisinde kullanılan kayı yüzüklerinden sonra satışlar arttı.

Diriliş Ertuğrul kayı yüzüklerinin satışını arttırdı

Kuyumcu sahibi Günay Mengi, zincir modasının geçmediğini, kolye uçlarının ilgi gördüğünü belirterek çelik, altın, altın abanoz, abanoz pırlanta ve deri karışımı kelepçe ya da bileklik tarzı yeni ürünlerle talebi sürekli canlı tuttuklarını anlattı. Genç erkeklerin tercih ettiği zincirli bilekliklerin fiyatının 800 TL’den başlayıp, altının ağırlığına, pırlantasına göre 8 bin TL’lere kadar yükselebildiğini ifade eden Mengi, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Altın, abanoz, çelik, pırlanta karışımı ürünlerin fiyatı da 2 bin TL-3 bin TL arasında değişiyor. Kravat iğneleri ve kol düğmeleri de genelde düğün ve mezuniyetler için alınıyor. Beyaz ve sarı altın tercih edebiliyorlar. Bunların fiyatları 1500 TL-2000 TL arasında değişiyor. Mineli altın ya da sade altın tespihler şu an revaçta olan ürünlerden biri."

Gümüş dükkânı sahibi Ertuğrul Yapıcı ise, "Erkek takı satışlarımızda geçen yıla göre artış olabiliyor. Dizilerden etkileniyorlar. Mesela 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde kullanılan kayı yüzüklerinden sonra insanlar bunları aramaya geliyorlardı. Başka dizilerde takılan çelik bileklikler olduğu zaman onlara ilgi arttı. Firmalar çivi görünümlü, örgülü, çivi ve kelepçe gibi farklı modeller üretmeye başladı. Çelik bileklikler 80-100 TL civarından satılıyor. Çelik kararmadığı ve gümüşe kıyasla daha ekonomik olduğu için tercih ediliyor. Gümüş bileklik fiyatları 150-400 TL arasında değişiyor."

FOTOĞRAF 9 TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un geçtiğimiz günlerde ekrana gelen 147. bölümünde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Beybolat Bey karakterini canlandıran Ali Ersan Duru Diriliş Ertuğrul'a veda etti. Süper Haber'in haberine göre, Engin Altan Düzyatan'a diziden ayrılacağı iddiaları sorulunca da söylentileri kesin bir dille yalanlamış: Dizi devam ediyor ben de kadrodayım diyerek adeta Burak Özcivit'e gönderme yapmıştı. Bu açıklamanın ardından Burak Özcivit ile Engin Altan Düzyatan'ın arası açılmış ikili yan yana hiç görülmemiş ve birbirleri hakkında açıklama yapmaktan kaçmışlardı. Diriliş Ertuğrul dizisi için artık son karar verildi. Aynı dizide birlikte rol almak istemeyen Burak Özcivit ve Engin Altan Düzyatan için formül bulundu.Yeni sezonda dizinin adı değişecek. Halime Sultan'ın ölümünde olduğu gibi dizide işlenen tarih de değişecek. Ertuğrul Gazi bu sezon sonunda final de ölecek. Böylece Engin Altan Düzyatan diziye veda edecek. Gelecek sezon ise Diriliş ya da Kuruluş Osman adıyla devam edecek. Osman Gazi'yi ise Burak Özçivit canlandıracak. Diriliş Ertuğrul dizisinde tarihi karar: Birlikte rol almak istemediler Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da birlikte rol almak istemeyen Burak Özcivit ve Engin Altan Düzyatan için çözüm bulundu. Fenomen yapımın yeni sezonunda isim değişikliğine gidilecek. BiP'te paylaş

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