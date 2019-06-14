Hayat Diriliş Ertuğrulu izleyenler koştu Babalar Günü hediyesi olarak alıyorlar
AKTÜEL

Diriliş Ertuğrul'u izleyenler koştu: Babalar Günü hediyesi olarak alıyorlar

Babalar Günü nedeniyle erkek takılarında da satışlar arttı. Dizi oyuncularının kullanımıyla son yıllarda erkeklerde de moda olan, çelik ve altın bileklikler, bu özel gün öncesi ilgi odağı oldu. Özellikle Diriliş Ertuğrul dizisinde kullanılan kayı yüzüklerine talep bir hayli arttı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Her yaş grubundan erkeğin tercih ettiği bilekliklerde hammadde olarak çelik, gümüş, altın ve abanoz kullanılırken kuyumcular özel tasarımlar da hazırladı. Beyaz ve sarı altın bileklikler 800 liradan başlayıp ağırlığına ve pırlantasına göre 8 bin liraya kadar çıkabiliyorken, çelik bileklikler 80-100 TL, gümüş bileklikler ise 150-400 TL arasında fiyatlarla alıcı buluyor.

Kararmaması ve fiyatının uygun olması nedeniyle en çok çelik bileklikler ve geri dönüşümü olduğu için altın bileklikler tercih ediliyor. Sarı ve beyaz altın zincir kolye fiyatları 1500 TL’den başlarken, altın yüzükler 800 TL, küpeler ise 150 TL’den başlıyor. Çelik kolyeler ortalama 70 TL’den satılıyor, çelik küpelerin fiyatı ise 10-15 TL arasında değişiyor.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda kuyumculuk yapan Günay Mengi, "Erkek takılarında kadınlara göre çok az çeşit vardı. Fakat son yıllarda çeşitler artmaya başladı. Talepte son 2 senede artış var. Babalar Günü nedeniyle verimli bir hafta geçirdik. Çeşitliliği fazla tutup genç kuşağa hitap ederseniz mutlaka talep oluyor. Hem kendini biraz metroseksüel hissedenler, hem de etrafındaki takıları görenler gelip alışveriş yapıyor. Eskiden boncuk, gümüş ve çelik ürünler talep görüyordu fakat şimdi bu ürünlerin altınları yapılınca altını da tercih etmeye başladılar. Çünkü geri dönüşümü var. Altını satabiliyorlar. Televizyon dizilerinde oyuncuların taktığı takılara da rağbet var. Gördükleri takıların aynılarını istiyor insanlar, üretici firmalar da buna cevap veriyor" dedi.

REKLAM

'Diriliş Ertuğrul' dizisinde kullanılan kayı yüzüklerinden sonra satışlar arttı.

Diriliş Ertuğrul kayı yüzüklerinin satışını arttırdı

Kuyumcu sahibi Günay Mengi, zincir modasının geçmediğini, kolye uçlarının ilgi gördüğünü belirterek çelik, altın, altın abanoz, abanoz pırlanta ve deri karışımı kelepçe ya da bileklik tarzı yeni ürünlerle talebi sürekli canlı tuttuklarını anlattı. Genç erkeklerin tercih ettiği zincirli bilekliklerin fiyatının 800 TL’den başlayıp, altının ağırlığına, pırlantasına göre 8 bin TL’lere kadar yükselebildiğini ifade eden Mengi, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Altın, abanoz, çelik, pırlanta karışımı ürünlerin fiyatı da 2 bin TL-3 bin TL arasında değişiyor. Kravat iğneleri ve kol düğmeleri de genelde düğün ve mezuniyetler için alınıyor. Beyaz ve sarı altın tercih edebiliyorlar. Bunların fiyatları 1500 TL-2000 TL arasında değişiyor. Mineli altın ya da sade altın tespihler şu an revaçta olan ürünlerden biri."

Gümüş dükkânı sahibi Ertuğrul Yapıcı ise, "Erkek takı satışlarımızda geçen yıla göre artış olabiliyor. Dizilerden etkileniyorlar. Mesela 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde kullanılan kayı yüzüklerinden sonra insanlar bunları aramaya geliyorlardı. Başka dizilerde takılan çelik bileklikler olduğu zaman onlara ilgi arttı. Firmalar çivi görünümlü, örgülü, çivi ve kelepçe gibi farklı modeller üretmeye başladı. Çelik bileklikler 80-100 TL civarından satılıyor. Çelik kararmadığı ve gümüşe kıyasla daha ekonomik olduğu için tercih ediliyor. Gümüş bileklik fiyatları 150-400 TL arasında değişiyor."

Diriliş Ertuğrul dizisinde tarihi karar: Birlikte rol almak istemediler
FOTOĞRAF 9
Title
TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un geçtiğimiz günlerde ekrana gelen 147. bölümünde beklenmedik bir ayrılık yaşandı.
Title
Beybolat Bey karakterini canlandıran Ali Ersan Duru Diriliş Ertuğrul'a veda etti.
Title
Süper Haber'in haberine göre, Engin Altan Düzyatan'a diziden ayrılacağı iddiaları sorulunca da söylentileri kesin bir dille yalanlamış:
Title
Dizi devam ediyor ben de kadrodayım diyerek adeta Burak Özcivit'e gönderme yapmıştı.
Title
Bu açıklamanın ardından Burak Özcivit ile Engin Altan Düzyatan'ın arası açılmış ikili yan yana hiç görülmemiş ve birbirleri hakkında açıklama yapmaktan kaçmışlardı.
Title
Diriliş Ertuğrul dizisi için artık son karar verildi.
Title
Aynı dizide birlikte rol almak istemeyen Burak Özcivit ve Engin Altan Düzyatan için formül bulundu.Yeni sezonda dizinin adı değişecek.
Title
Halime Sultan'ın ölümünde olduğu gibi dizide işlenen tarih de değişecek. Ertuğrul Gazi bu sezon sonunda final de ölecek. Böylece Engin Altan Düzyatan diziye veda edecek.
Title
Gelecek sezon ise Diriliş ya da Kuruluş Osman adıyla devam edecek. Osman Gazi'yi ise Burak Özçivit canlandıracak.
Diriliş Ertuğrul dizisinde tarihi karar: Birlikte rol almak istemediler
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da birlikte rol almak istemeyen Burak Özcivit ve Engin Altan Düzyatan için çözüm bulundu. Fenomen yapımın yeni sezonunda isim değişikliğine gidilecek.

Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın son hali: Görenler şaşkın
FOTOĞRAF 14
Title
2012 yılında yüz nakli yaptırarak Türkiye tarihine geçen Uğur Acar'ın tedavisinde sona gelindi. Acar, tek hayalinin evlenip çocuk sahibi olmak olduğunu söyledi.
Title
Türkiye'nin 7.5 yıl önce yüz nakli yapılan ilk kişisi olan 26 yaşındaki Uğur Acar, tedavisinde sona gelindiğini, yüzünün normal bir kişininkinden farkı olmadığını belirtti.
Title
Acar, en büyük hayalinin ise evlenip, çocuk sahibi olmak olduğunu dile getirdi.
Title
Manavgat ilçesi Gebece köyünde, 1 aylıkken evde çıkan yangında yüzünün yüzde 90'ında yanık nedeniyle kalıcı hasar meydana gelen 26 yaşındaki Uğur Acar'ın hayatı, 21 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz nakli operasyonu ile değişti.
Title
Yüzünün görünümü nedeniyle 19 yıl boyunca toplumdan uzaklaşan, çocuklar korktuğu için kalabalık alanlara ve parklara gidemeyen Uğur Acar, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile ekibi tarafından gerçekleştirilen yüz nakliyle yeni bir yüze kavuştu.
Title
Yeni görünümüyle hayatı değişen ve 7 yıl 4 ayı geride bırakan Acar, operasyonun gerçekleştirildiği hastanede bir de iş sahibi oldu. Çevresinde sevilen, girdiği ortamlarda ilgi gören Acar, istediği parka, AVM’ye ve kalabalık ortamlara çekinmeden girebiliyor.
Title
Çocuklarla sohbet eden Uğur Acar’ın en büyük hayali ise evlenip bir çocuk sahibi olabilmek.
Title
7 yıldır sürecin iyi gittiğini ifade eden Uğur Acar, şu anda hayatında her şeyin normal derecede olduğunu söyledi. Acar, ilaçlarını da düzenli olarak kullandığını belirtti.
Title
Zamanla yüzünde hissettiği duyuların geri geldiğini dile getiren Acar, “Yüzüm, doğduğum haliyle olmasa da göz kırpma, kaş kaldırma, sinirlenme gibi hareketlerimi yapabiliyorum. Kendim tıraş olabiliyorum. Aynı zamanda berbere de gidiyorum, tıraş olabiliyorum. Onun dışında rutin kontrollerimi yaptırıyorum. Göreceğim herhangi bir fizik tedavi kalmadı, süreç tamamlandı. Artık sadece ömür boyu kullanmam gereken ilaçlar olacak” dedi.
Title
Akdeniz Üniversitesi’nde çalıştığını hatırlatan Acar, hafta içini çalışarak, hafta sonunu ise kendine vakit ayırarak değerlendirdiğini anlattı. Acar, “Hafta içi çalışıyorum. Hafta sonlarında ise tarihi ve turistik yerlere gidiyorum. Parka gidiyorum, gazete okuyorum. Bazen de akrabalarımın yanına gidiyorum. Aynı zamanda bana yüzü bağışlayan aile ile de telefonla görüşüyorum. Onunla bağımı koparmadım. Her ne kadar evleri uzak olsa da, telefonla görüşüyorum” şeklinde konuştu.
Title
Sağlık problemlerini geride bıraktığının altını çizen Acar, en büyük hayalinin ise evlenip bir yuva kurmak olduğunu söyledi. Bu mutluluğu uzun zamandır yaşamanın hayalini kurduğunu vurgulayan Uğur Acar, sözlerine şöyle devam etti: “Bundan sonra hayatımda istediğim şey evlilik. Bunun dışında evlendikten sonra çocuk sahibi olmak istiyorum. Daha önceki hayatımda çocukların benden kaçtığı zamanları hatırlıyorum. Bu nedenden dolayı çocuk sahibi olmanın pek de hayalini kuramamıştım. Nakilden sonra ise ilk düşündüğüm şey sağlığıma kavuşmaktı. Sonrasında her şeyi düzene koymaya başladım. Şimdilerde sağlığım da yerinde, güzel bir işim de var. Zamana bıraktığım tek şey, mutlu olabileceğim kişiyi bulup evlenmek. Çocuklar artık benden kaçmıyor, korkmuyorlar. Bunu da gördüm ve gerçekten çok mutluyum, Allah’tan başka ne isteyebilirim ki.”
Title
.
Title
.
Title
.
Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın son hali: Görenler şaşkın
Antalya'da 7 yıl önce Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar, yeni yüzüyle hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Acar "Her gün sabah yüzümü yıkarken aynaya bakıp şükrediyorum. Yeni yüzüm yeni hayatım oldu, hayallerim gerçekleşti. 7 yıl rüya gibi geçti" dedi.
Göreceğiz

Göreceğiz

​Trump, körfezdeki tankerlere İran'ın saldırdığını öne sürdü.
Son kez 3 aylık tatile çıktılar

Son kez 3 aylık tatile çıktılar

​18 milyon öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Karnen geldisen niye gelmedin...

'Karnen geldi
sen niye gelmedin...'

​Şehit Eren Bülbül anısına düzenlenen karne boğazları düğümledi.
Erik çekirdeği<br>dayağına tahliye

Erik çekirdeği
dayağına tahliye

Çocuğu feci şekilde dövmüştü, ilk duruşmada çıktı.
Müslümanlar tedirgin

Müslümanlar tedirgin

Almanya'da saldırılar gün geçtikçe artıyor.
12 gün<br>sonra çekiliyor

12 gün
sonra çekiliyor

​6 bin 300 konuta 300 bin kişi başvuruda bulundu.
17 uçak için çağrı

17 uçak için çağrı

Sahipleri tarafından alınmaz ise ihaleyle satılacak.
Direnişin sembolü

Direnişin sembolü

Suriye Genç Milli Takımı eski kalecisi idi.

Polis Akademisi davasında karar

Polis Akademisi davasında karar

Sınav sorularını sızdıran FETÖ'cülere ceza yağdı.
Bab-ı Ali'yi <br>sırtında taşıdı

Bab-ı Ali'yi
sırtında taşıdı

​Yaşar Kemal, Rıfat Ilgaz, Necip Fazıl Kısakürek'i bir de ondan dinleyin.
120 bin<br>dönümü vurdu

120 bin
dönümü vurdu

100 milyon liralık zarar tespit edildi.
Çok az kaldı

Çok az kaldı

Çamlıca TV kulesi inşaatında sona yaklaşıldı.
İşkenceden de<br> yargılanacaklar

İşkenceden de
yargılanacaklar

FETÖ ile mücadelede Ankara'da bir ilk.
20 bin TL'yi aşıyor

20 bin TL'yi aşıyor

Otomobil sahibi yapacak iki büyük indirim avantajı
40 dakikaya inecek

40 dakikaya inecek

​İki ili birbirine bağlayacak hatta sürüş başlıyor.
Can suyu olacak

Can suyu olacak

​Binali Yıldırım'ın 100 bin liralık vaadini kulüp yöneticilerine sorduk...

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.