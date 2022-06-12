Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Recep Yeter'in vefat eden annesi Çankırı'da toprağa verildi

Şehit Mustafa Cambaz'ın mücadeleyle dolu yaşam öyküsü

Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu'nda Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması ödül töreni düzenlendi. Törende şehit Cambaz'ın hayat hikayesi sinevizyon üzerinden gösterildi. İstanbul'a okumak için Gümülcine'den gelen Cambaz, Yunan toprakları için askerlik yapmadı. Geçici bir kimlikle (ikamet belgesi) Türkiye'de yaşayan Cambaz, çok sevdiği bu topraklar için darbecilerden iki kurşun yedi ve şehit oldu.