Hayat Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Recep Yeterin vefat eden annesi Çankırıda toprağa verildi
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Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Recep Yeter'in vefat eden annesi Çankırı'da toprağa verildi

Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Recep Yeter'in vefat eden annesi Arzu Yeter, Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Recep Yeterin vefat eden annesi Çankırıda toprağa verildi
​Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Recep Yeter'in vefat eden annesi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Recep Yeter'in bir süredir çeşitli rahatsızlıklarla mücadele eden annesi Arzu Yeter, önceki gün tedavi gördüğü İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Hakk'a yürüdü.

Yeter, vefat haberini "Anacığımın dünya sürgünü bitti" ifadeleri ile duyurdu.

Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Recep Yeter'in anne acısı
HAYAT
Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Recep Yeter'in anne acısı

Aynı gün aile üyeleri tarafından hastaneden alınan Yeter'in naaşı, helallik alınmak üzere Beyoğlu'na getirildi. Burada alınan helalliğin ardından merhumenin cenazesi, Çankırı'nın Yapraklı ilçesine götürüldü.

ÇANKIRI'DA TOPRAĞA VERİLDİ

68 yaşında vefat eden Yeter'in cenazesi, dün ikindi namazına müteakip Buğay Köyü Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

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