Hayat Diş hastaları karantinada görüntülü olarak muayene oluyor
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Diş hastaları karantinada görüntülü olarak muayene oluyor

İzmir'de koronavirüs salgını döneminde karantinada olduğu için diş muayenesine gidemeyen hastalar görüntülü sistem üzerinden diş hekimlerine şikayetlerini aktararak muayene olabiliyor. Koronavirüs olan hastayla teması olduğu için evinden çıkamayan Sedat Ünal, dişindeki çürük nedeniyle yaşadığı sıkıntıyı görüntülü muayene randevusu sırasında hekimine anlattı. Uygulamadan hem hastalar hem de hekimler memnun olduklarını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Karantinadaki diş hastaları görüntülü sistemle muayene oluyor.
Karantinadaki diş hastaları görüntülü sistemle muayene oluyor.

İzmir'deki Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) yeni bir hizmeti olan görüntülü muayene randevusu uygulamasına başlandı. Uygulamada, özellikle koronavirüs testi pozitif olan veya temaslı kişiler, herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeden görüntülü görüşme ile hekim tarafından muayene olmaları ve bilgi edinmeleri sağlanıyor. Uygulamadan yaralananlardan biri de İzmir'de yaşayan ve temaslı olduğu için karantinada bulunan Sedat Ünal oldu. Ünal, şikayetini görüntülü konuşma üzerinden diş hekimine aktararak bu sistemden faydalandı.

DHA
Karantinadaki diş hastaları görüntülü sistemle muayene oluyor.
  • Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görev yapan diş hekimi Ruken Boztemir, İzmir'de ilk kez uygulamanın başladığı merkezlerden biri olduklarına belirtip, koronavirüs testi pozitif olan ya da temaslı hastalarla sistem üzerinden bağlantı kurduklarını belirtti. Hastaların görüntülü muayene randevusu alarak kendilerine ulaştığını anlatan Boztemir, "Ekran aracılığıyla hastanın şikayetini dinleyip, bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyoruz. Hastanın önceden çekilmiş röntgenlerini görebiliyor, e-nabız üzerinden önceden verilen ilaçları öğrenebiliyoruz. Bu şekilde sıkıntıları çözmeye çalışıyoruz. Biz bu uygulamaya 10 gün önce başladık. Her gün bütün randevu saatlerimiz doluyor" dedi.

DHA
Karantinadaki diş hastaları görüntülü sistemle muayene oluyor.

Uygulamayla ilgili memnuniyetin günden güne arttığını ifade eden Ruken Boztemir, salgın döneminde görüntülü muayene sistemi ile diş hekimi korkusunun da bir nebze olsun azaltıldığını dile getirdi. Boztemir şöyle konuştu:
"Biz de hekim olarak verim alıyoruz. Hastaların sorunları bu sıkıntılı süreçte çözülmüş oluyor. Bizden daha ziyade hastalar daha memnun. Çünkü diş hekimi korkusu olanlar var. Araya ekran girdiği için hastalar bu korkuyu kolaylıkla yenmiş oluyor. Birebir hastayla yakın temasta teşhis koymak daha kolay oluyor ama bu şekilde ekrandan da hastanın dişindeki sıkıntıyı anlıyoruz. Yüzünde şişlik mi var, 20'lik dişi mi çıkıyor, bunları görerek evde kaldığı süre boyunca tedavi planlaması çiziyoruz. Karantinasının ne zaman bittiğini sorup, şikayetini dinledikten sonra hastanemize davet ediyoruz ve tedavisini burada sürdürüyoruz. Hastaların bu uygulamadan faydalanabilmesi için ekip olarak çalışıyoruz"

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HASTALAR DA MEMNUN

Karantinasının 28 Aralık Pazartesi günü son bulacağını belirten Sedat Ünal da uygulamadan çok memnun kaldığını söyleyerek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Ünal, "Çok memnun kaldım. Karantinadayken böyle hizmetin olması muazzam bir şey. Bu şekilde tedavi olmak da güzel. İlk defa böyle bir şey gördüm. Gayet memnunuz. Çok güzel bir sistem olmuş. Pazartesi günü karantinam bitiyor. Öğleden sonra hastaneye gideceğim. Röntgen çekildikten sonra dolgu ya da kanal tedavisine karar verilecek. Çok ağrım yok. Dişimin arasına yiyecek kaçtığı zaman zaman hassasiyet oluşuyor" dedi.

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