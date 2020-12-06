Diş tedavisinde 'önlemlere' dikkat

Salgın dolayısıyla artan kaygıların başında 'diş tedavileri' geliyor. Uzmanlar, ağız ve diş sağlığını ihmal etmemek için tedavilerin ertelenmemesinin altını çizerken; bulaş riskinin yüksek olduğu diş kliniklerinde alınan önlemlere de dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Hastalardan koronavirüs korkusuyla diş tedavilerini aksatmamalarını isteyen Denthouse Başhekimi Sadullah Daştan, randevuların kalabalık oluşturulmayacak şekilde ayarlandığını, HES kodu alınarak hasta tedavisi yapıldığını belirtti.

AĞIZ HİJYENİ AKSATILMAMALI

Bu süreçte uygulamaya koydukları yeni önlemleri anlatan Diş Hekimi Daştan, şunları aktardı: “Kliniğimizi pandemi koşullarına uyarlayabilmek için girişlerde ateş ölçümü yapıyoruz. HES kodu kontrollerinin yanı sıra hastalarımıza maske ve dezenfaktan temin ediyoruz. Randevular arasındaki süreyi 45 dakikaya çıkararak hastaların poliklinik içerisinde kalabalık bir şekilde beklemelerinin önüne geçiyoruz. Bunlarla birlikte, mümkünse refakatçisiz gelmeleri hususunda bilgilendiriyoruz. 8 adet hasta koltuğu bulunan kliniğimizde, hasta bakılan odalar dezenfekte ediliyor ve en az 30 dakika havalandırılıyor. Ayrıca, hastalarımız için her şey steril ve tek kullanımlık.” Dastan ayrıca, kötü ağız hijyeni ve enfeksiyonların üst solunum yolunu etkilediğine dikkat çekerek aksatılmış tedavilerin vücut direncini düşüreceğini vurguladı.