​Dişindeki apseyi önemsemeyen adam canını zor kurtardı: Enfeksiyon tüm vücuduna yayıldı

İhsan Sağra, dişinde başlayan ağrılar sonrası, şehirdeki bir diş kliniğine gitti. Ancak buradaki diş hekimleri dişinde apse (iltihap) oluştuğunu, apseli halde bu dişi çekemeyeceklerini söyleyerek, Sağra'yı evinde geri gönderdi. Ağrıları dayanılmaz olan ve boyun bölgesinde de şişlik oluşmaya başlayan adam, tekrar başka bir hastaneye başvurdu.

ENFEKSİYON CİĞERLERİNE KADAR YAYILDI

Sağra'nın Kulak Burun Boğaz Polikliniği'nde yapılan tetkikleri sonrası apse yüzünden vücudunda ciddi enfeksiyon oluştuğu, bu enfeksiyonun da kafa tabanına ve akciğerine yayıldığı görüldü. Hasta, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Yılmaz'ın acil olarak gerçekleştirdiği ameliyat ve yaklaşık 2 ay kadar süren tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

REKLAM

KORONAVİRÜS Acil durumlar hariç dişçiye gitmeyin: Ağız içi yaranız varsa dikkat!

"BİR AY BOYUNCA UYUDU"

Operasyonu gerçekleştiren Opr. Dr. Ahmet Yılmaz, hastadaki iltihabın kafa tabanından başlayarak akciğere kadar ilerlediğini ve ameliyat sonrasında bir ay yoğun bakım servisinde uyuduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Hastamız İhsan bey, yaklaşık 2 ay önce bize boynunda şişlik, yutamama ve ağzını açamama şikayeti ile başvurdu. Öncesinde diş ağrısı şikayetleri olmuş. Bazı yerlerle görüşmüş ve apse olduğu için çekilemeyeceği söylenmiş. Sonrasında eve gitmiş ve o ağrıları çekmiş. Yüzü de şişmeye başlayınca bize geldi. Geldiğinde tomografisini çektik ve boynunda çok yaygın bir enfeksiyon olduğunu gördük. Kafa tabanından başlayıp, akciğere kadar uzanıyordu. Dolayısı ile acil müdahale edilmesi gerekiyordu. Ameliyathaneye aldık ve diş hekimimiz bu esnada dişlerini çekti. Biz boynunu açarak apseli dokuları temizledik. Sonrasında yapılan işlemlerde hastamız bir ay boyunca uyudu"

KORONAVİRÜS Diş bakımı virüs yükünü azaltır

"HASTALIĞA YAKALANANLARIN ÇOĞU HAYATINI KAYBEDER"

Hastalığın, nadir görüldüğünü ve buna yakalanan insanların büyük kısmının hayatını kaybettiğini kaydeden Opr. Dr. Yılmaz, "Çok tehlikeli olur ve hızlı ilerler. Esasında bu hastalığa yakalananların çoğu hayatını kaybeder ama İhsan bey çok dirençli çıktı ve mücadele etti. Biz de elimizden geleni yaptık ve sonuçta başarılı bir süreç oldu. 2 ay sürdü ancak hastamız iyileşti ve şuan aramızda" dedi. Şu anda sağlığına kavuştuğunu kaydeden 59 yaşındaki İhsan Sağra da yemek yemeye başlayabildiğini ifade ederek, operasyonlar sonucu sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

REKLAM