Divriği Ulu Camii onarımında sona gelindi

Türkiye’nin UNESCO koruma listesine giren ilk eseri Sivas Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası’nın, sekiz yıllık onarım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yaklaşık 800 yıllık caminin 2024 yılında yeniden ibadete açılması planlanıyor. Restorasyonda yüzde 70’inin tamamlandığı yapı 1228 tarihinde Anadolu Selçukluları’na bağlı Mengücekli Beyliği lideri Süleyman Şah’ın oğlu Ahmet Şah ve eşi Melike Turan Hanım tarafından yaptırıldı. Dünyada eşi ve benzeri bulunmayan yapı “Anadolu’nun Elhamrası” olarak da biliniyor. Divriği Kaymakamı Yakup Papaker, caminin yabancı turistlerin uğrak noktası olduğunu söyleyerek onarım sonrası düzenlenen tren seferleriyle yoğunluğun artmasını beklediklerini belirtti.

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