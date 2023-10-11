Diyanet açıkladı: 2024 yılı hac ön kayıt işlemleri uzatıldı

Hac ön kayıt başvuruları sona eriyor. 2023 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları kayıtlarını yapıyor. Daha önceki yıllarda kayıt olanların ise yeniden başvuru yapması gerekmiyor. İşte hac ön kayıt ekranı ve kayıt sorgulama için yapılması gerekenler.