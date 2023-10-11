Diyanet açıkladı: 2024 yılı hac ön kayıt işlemleri uzatıldı

Kabe-i Muazzama
Diyanet İşleri Başkanlığı, son başvurusu bugün olan 2024 yılı hac ön kayıt işlemlerinin uzatıldığını duyurdu.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Son başvuru tarihi bugün olan
2024 Yılı Hac ön kayıt işlemleri
vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine
15 Ekim 2023 tarihine kadar uzatılmıştır"
denildi.
Hac ön kayıt işleri nasıl yapılır?
Hac ön kayıt işleri nasıl yapılır?
Vatandaşlar hac ön kayıt işlemlerini 15 Ekim 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.
#Diyanet işleri Başkanlığı
#Hac
#E-Devlet
1 saat önce