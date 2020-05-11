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Hayat Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Engelli olmak bir eksiklik ve kusur değildir
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Engelli olmak bir eksiklik ve kusur değildir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Engelli olmak bir eksiklik ve kusur olmadığı gibi, sağlıklı olmak da bir üstünlük vesilesi değildir. Önemli olan insanın bütün imkanlarını içinden geçtiği bu zorlu imtihanı kazanabilmek için seferber etmesidir" değerlendirmesini yaptı.

Haber Merkezi AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı.

Mesajında Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatının gelip geçici olduğunun ve çeşitli imtihanlarla insanın sınanacağının bildirildiğini aktaran Erbaş, "Engelli olmak bir eksiklik ve kusur olmadığı gibi, sağlıklı olmak da bir üstünlük vesilesi değildir. Önemli olan insanın bütün imkanlarını içinden geçtiği bu zorlu imtihanı kazanabilmek için seferber etmesidir. Sorumluluk bilinciyle, şükür, sabır, metanet, ümit ve güzel ahlak ekseninde bir hayat sürmesidir" ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, Engelliler Haftası dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan engelli personel ile illerde engellilere yönelik çalışmaları koordine eden il engelli koordinatörlerine de birer kutlama ve teşekkür mektubu gönderdi.

Mektubunda engellilerin Ramazan ayını tebrik eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, insanın ilahi hitaba muhatap oluşunun onu seçkin ve saygıdeğer kıldığını belirterek, mektubunda engellilere ve ailelerine huzurlu ve bereketli bir ömür dilediğinde bulundu.

İl engelli koordinatörlerine yaptıkları çalışmalar için teşekkür eden Erbaş, şunları kaydetti:

  • "Hizmet götürülen kesimler içerisinde engelli vatandaşlarımız oldukça ayrıcalıklı bir yer tutmaktadır. Zira bir insanın, hele de özellikli bir durumda olanın kalbine bir damla sevinç koymaktan daha güzel ne olabilir. İşitme, görme, ortopedik ya da zihinsel tüm engel gruplarına ve ailelerine yüce dinimizin rahmet mesajlarını ulaştırmak, göremeyene göz, konuşamayana dil, işitemeyene kulak olmak ne yüce bir bahtiyarlıktır. Bu özel insanları din hizmetlerine, din eğitimine, dini yayınlara ulaştırmak için gayret göstermek ne büyük bir şereftir. Halkımızın bu konudaki duyarlılığını artırmaya çalışmak, tüm çalışma arkadaşlarımızı bu hayırlı işlere teşvik etmek ne tarifsiz bir onurdur."
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