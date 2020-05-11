Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Engelli olmak bir eksiklik ve kusur değildir

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı.

Mesajında Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatının gelip geçici olduğunun ve çeşitli imtihanlarla insanın sınanacağının bildirildiğini aktaran Erbaş, "Engelli olmak bir eksiklik ve kusur olmadığı gibi, sağlıklı olmak da bir üstünlük vesilesi değildir. Önemli olan insanın bütün imkanlarını içinden geçtiği bu zorlu imtihanı kazanabilmek için seferber etmesidir. Sorumluluk bilinciyle, şükür, sabır, metanet, ümit ve güzel ahlak ekseninde bir hayat sürmesidir" ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, Engelliler Haftası dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan engelli personel ile illerde engellilere yönelik çalışmaları koordine eden il engelli koordinatörlerine de birer kutlama ve teşekkür mektubu gönderdi.

Mektubunda engellilerin Ramazan ayını tebrik eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, insanın ilahi hitaba muhatap oluşunun onu seçkin ve saygıdeğer kıldığını belirterek, mektubunda engellilere ve ailelerine huzurlu ve bereketli bir ömür dilediğinde bulundu.

İl engelli koordinatörlerine yaptıkları çalışmalar için teşekkür eden Erbaş, şunları kaydetti: