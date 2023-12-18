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Hayat

Bu zulüm güçlü olursak durur

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sabah namazında Beykoz’daki Hz. Yuşa Camisi’nde “Mazlumlara Dua, Filistin’e Vefa” buluşmasına katıldı. Erbaş, “Zulmün durması, katliamın durması, bizim gücümüze bağlı. Bizim daha çok güçlenmemiz lazım” dedi.

04:00 - 18/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 02:29 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ali Erbaş.
Ali Erbaş.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Beykoz’daki Hz. Yuşa Camisi’nde “Mazlumlara Dua, Filistin’e Vefa” Sabah Namazı Buluşması’na katıldı. Burada cemaate hitap eden Erbaş, Gazze’deki zulmün engellenmesinin Müslümanların birliğine ve beraberliğine bağlı olduğunu söyledi. “Kanın durması, zulmün durması, katliamın durması, bizim gücümüze bağlı. Bizim daha çok güçlenmemiz lazım” diyen Erbaş, devlet ve millet olarak birliği ve beraberliği korumak gerektiğinin altını çizdi.



#Ali Erbaş
#Gazze
#Filistin
38 dakika önce
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