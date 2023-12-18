Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Beykoz’daki Hz. Yuşa Camisi’nde “Mazlumlara Dua, Filistin’e Vefa” Sabah Namazı Buluşması’na katıldı. Burada cemaate hitap eden Erbaş, Gazze’deki zulmün engellenmesinin Müslümanların birliğine ve beraberliğine bağlı olduğunu söyledi. “Kanın durması, zulmün durması, katliamın durması, bizim gücümüze bağlı. Bizim daha çok güçlenmemiz lazım” diyen Erbaş, devlet ve millet olarak birliği ve beraberliği korumak gerektiğinin altını çizdi.