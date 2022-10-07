Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Mevlid Gecesi mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hz. Muhammed'i sevmenin ve Mevlid-i Nebi'yi idrak etmenin gereğinin, onun getirdiği değerleri benimseyip yaşamak ve temsil ederek yaşatmak olduğunu belirtti.

Erbaş, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, Hz. Muhammed'in gelişinin yolunu kaybeden, yönünü şaşıran, zihni savrulmaların girdabında bocalayan ve bir hakikat ışığı arayan insanlık için kurtuluş umudu olduğunu ifade etti.

Hz. Muhammed'in ilim, irfan, hikmet ve muhabbet membaı olan örnek hayatının, insanlığı ebedi huzura kavuşturacak yolda şaşmaz bir kılavuz olduğunu vurgulayan Erbaş, "Onun getirdiği ilahi kitap, hakkın, adaletin ve merhametin yüzünü perdeleyen her türlü cehaleti izale edebilmenin imkanını doğurmuştur. Manevi hastalıkların pençesinde kıvranan insanlık için bir kurtuluş reçetesi ve bir şifa kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı.

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"Bütün insanlığı Kur'an'ın ve sünnetin hayat veren ilkeleriyle, buluşturmak durumundayız"

Vahiy ve risaletin en temel hedefinin insana sorumluluklarını bildirmek, bu minvalde bir hayat yaşamanın yollarını göstermek olduğunu vurgulayan Erbaş, "İnsanı cehaletin karanlık dehlizlerinden ve sorumsuzluğun süfli neticelerinden kurtararak ilmin, irfanın ve hikmetin beslediği bir imanla sonsuz aydınlığa çıkarmaktır. Hz. Adem'den bugüne Allah'ın bütün elçilerinin gayreti bu ideali gerçekleştirmeye matuftur. Alemlere rahmet son peygamber Hz. Muhammed tebliğ ve davetinin özünde de aynı gaye, aynı kararlılık ve aynı mücadele vardır." açıklamasında bulundu.

İslam aleminin Mevlid Kandilini tebrik eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Peygamber efendimizi sevmenin ve Mevlid-i Nebi'yi idrak etmenin gereği, onun getirdiği değerleri benimseyip yaşamak ve temsil ederek yaşatmaktır. Dolayısıyla bugün Müslümanlar olarak bizler, önce kendimizden başlamak üzere çevremizi ve bütün insanlığı Kur'an'ın ve sünnetin hayat veren ilkeleriyle, değerleriyle, mesajlarıyla buluşturmak durumundayız. Gönüllerdeki Peygamber aşkını, hayata Peygamber ahlakı, kulluk sorumluluğu ve ümmet bilinci olarak taşımak zorundayız."

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