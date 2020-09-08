Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Diyanetten Heybeliadadaki araziye ilişkin açıklama Yeniden pandemi hastanesi planlanırsa, araziyi devredeceğiz
AKTÜEL

Diyanet'ten Heybeliada'daki araziye ilişkin açıklama

Diyanetten Heybeliada’daki araziye ilişkin açıklama: Yeniden pandemi hastanesi planlanırsa, araziyi devredeceğiz

Diyanet İşleri Başkanlığı, Heybeliada'daki alana ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Salgınla mücadele kapsamında Heybeliada’ya yeniden bir Pandemi Hastanesi inşası planlanması halinde, söz konusu araziyi de Başkanlığımız iade etmeye ve süreçle ilgili gerekli desteği vermeye hazırdır. Söz konusu alanların Başkanlığımıza bağışlanması söz konusu değildir. İlgili mevzuat doğrultusunda, kamuya ait araziler kamu kurumlarına nasıl tahsis ediliyorsa, Heybeliada’daki alanlar da Başkanlığımıza aynı usullerle tahsis edilmiştir" denildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Heybeliada’daki araziye ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir açıklama yapılarak, tahsis edilen alanın pandemi hastanesi olmadığı ve Heybeliada’ya yeniden bir Pandemi Hastanesi’nin planlanması halinde, mevcut olan araziyi de iade etmeye hazır olunduğu ifade edildi.
  • Bazı medya organlarında Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2018 yılında tahsis edilen İstanbul Heybeliada’daki araziyle ilgili olarak yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
  • 1. Haberlerde sözü edilen alanlar, 2005 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sanatoryum’un kapanmasının ardından 13 yıl boş kalmış, bu sürenin ardından 2018 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmiştir. Dolayısıyla Başkanlığımıza bir pandemi hastanesi değil, geçmişte son olarak Sanatoryum olarak kullanıldıktan sonra kapatılarak Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne iade edilmiş ve üzerinde kullanılamaz durumda binaların olduğu bir alan tahsis edilmiştir.
  • 2. Söz konusu 200 dönümlük alanın Sanatoryum binasının da içinde olduğu yaklaşık 134 dönümlük bölümünün tahsisi Başkanlığımızın görüşü doğrultusunda 2019 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından kaldırılmıştır.
  • 3. Başkanlığımıza halen tahsisli bulunan yaklaşık 60 dönümlük alanda, harabe durumda olan Sanatoryum’un idari hizmet binaları olarak kullanılan yerler bulunmaktadır.
  • 4. Bazı medya kuruluşlarınca iddia edildiği gibi, söz konusu alanların Başkanlığımıza bağışlanması söz konusu değildir. İlgili mevzuat doğrultusunda, kamuya ait araziler kamu kurumlarına nasıl tahsis ediliyorsa, Heybeliada’daki alanlar da Başkanlığımıza aynı usullerle tahsis edilmiştir.
  • 5. Başkanlığımız Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde birçok ilimizde eğitim tesislerini Sağlık Bakanlığımızın kullanımına açmış ve 150 bin civarında personelimizle her türlü desteği vermeye gayret etmiş, bundan sonra da devam edecektir. Öte yandan, salgınla mücadele kapsamında Heybeliada’ya yeniden bir Pandemi Hastanesi inşası planlanması halinde, söz konusu araziyi de Başkanlığımız iade etmeye ve süreçle ilgili gerekli desteği vermeye hazırdır."
Abone Ol Google News
BM uyardı

BM uyardı

​Filistin konusunda rapor yayınladı.
Korkutan görüntü

Korkutan görüntü

​Marmara Gölü'nde su seviyesi yüzde 1,5'a kadar düştü.
İftiraya karşı hukuk

İftiraya karşı hukuk

​Diyanet, Altaylı'nın yazısı hakkında açıklama yaptı.
MEB harekete geçti

MEB harekete geçti

​Erol Mütercimler'in imam hatipleri hedef almıştı.
Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor.
Yüz yüze eğitimde <br>detaylar belli oldu

Yüz yüze eğitimde
detaylar belli oldu

Devamsızlıkla ilgili sorular da cevap buldu.

Yaşı 15 suç kaydı 64

Yaşı 15 suç kaydı 64

​Girmediği yer kalmadı: İş yerleri, evler, arabalar...
Van'da ortaya çıkarıldı

Van'da ortaya çıkarıldı

​Takılarıyla gömülmüş soylu bir Urartu kadınına ait mezar bulundu.

Dünyada bir ilk

Dünyada bir ilk

ÇOMÜ'de geliştirildi: 8 dakikada sonuç veriyor.

Malatya'da deprem

Malatya'da deprem

​AFAD 4.6 olarak duyurdu çevre illerden de hissedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.