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Diyanet'ten İslam dünyasında bir ilk: İşaret dilinde dini kavramlar sözlüğü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, işitme engelliler için İslam dünyasında ilk defa işaret dilinde dini kavramlar sözlüğünü hazırladıklarını ve bastırdıklarını belirterek, "Web sayfamızda videosu da var. Yine zihinsel ve bedensel engelliler için yaptığımız çalışmalar var" dedi.

Haber Merkezi AA
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, İl Müftüsü Mehmet Taşcı ve din görevlileri ile birlikte kent merkezinde bulunan Abdullah Bin Ümmü Mektum Görme Engelliler Kur'an Kursunu ziyaret etti.

Burada görme engellilerle bir süre sohbet eden Erbaş, görme engellilerin kursta din ve Kur'an-ı Kerim eğitimi aldıklarını söyledi.

Engellilere seslenen Erbaş, şöyle konuştu:

"Her Müslüman için gerekli olan şeyleri yapıyorsunuz. Engelli kardeşlerimizin ilimden istifade edebilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gerekli ortamları hazırlamaya çalışıyoruz.

Türkiye genelinde şu an itibarıyla 2 bin 500 kadar sizin gibi kardeşimiz bu eğitimi alıyor. Braille alfabesi ile sizlerin okuyabileceği Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler kitap ve materyallerini hazırlamaya çalıştık. Sizlere rehberlik eden hocalarınız var. Bu hocalarınız Braille alfabesi konusunda eğitim aldılar.

İşitme, zihinsel ve bedensel engelli kardeşlerimiz var. Toplamda 2 bin 500 engelli kardeşimize Kur'an kurslarında hizmet vermeye çalışıyoruz. İmkanlarımız ne kadar çok olursa bizler de sizler için o kadar destek olacağız. Bunun için Rabb'imize dua ediyoruz. Sizlerden de dua bekliyoruz. Bu bir fırsattır. Bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirmenizi arzu ediyoruz."

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Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Erbaş, engellilerin kendileri için değerli olduğunu, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak onların eğitimi noktasında yaptıklarının gerçekten çok önemli çalışmalar olduğunu vurguladı.

  • İslam dünyasında ilk
  • Görme engelliler için Braille alfabesiyle ilgili hem kitap çalışması hem Kur'an-ı Kerim hem de materyal çalışmaları yaptıklarını anlatan Erbaş, "İşitme engelliler için İslam dünyasında ilk defa işaret dilinde dini kavramlar sözlüğünü hazırladık ve bastırdık. Web sayfamızda videosu da var. Yine zihinsel ve bedensel engelliler için yaptığımız çalışmalar var. Hizmet içi eğitimler vererek hocalar yetiştiriyoruz" dedi.

Hazreti Muhammed'in görme engelli müezzini

Bugün Adıyaman'da Abdullah Bin Ümmü Mektum Görme Engelliler Kur'an Kursunu ziyaret ettiklerini anımsatan Erbaş, "Kursun ismi de çok anlamlı ve manidar. Abdullah Bin Ümmü Mektum, Hazreti Muhammed'in görme engelli müezzinidir. Dolasıyla buradaki Kur'an kursumuzda hem kadın hem de erkek kardeşlerimize birer sınıf açılmış, çok güzel eğitim veriliyor. Ben bu eğitimlerin artmasını istiyorum" diye konuştu.

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İnşallah bir daha tekrarlanmaz

Bir gazetecinin Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördükleri okulda "yuhalandığı" iddiasına ilişkin "neler söyleyeceksiniz" sorusu üzerine Prof. Dr. Ali Erbaş, şunları kaydetti:

  • "Aksaray'da meydana gelen üzücü olay bir daha inşallah tekrarlanmaz. Orada engelli kardeşlerimiz, özellikle otizmli kardeşlerimiz için yapılan çok olumsuz bir hareket oldu. Biz bunu kınıyoruz. Yani gerçekten çok üzücü. Engeli ne olursa olsun o kardeşlerimize bizim sahip çıkmamız gerekiyor. Daha fazla onlara destek olmamız gerekiyor. Onlara sahip çıkmak bu bizim için yüce Rabb'imizin vermiş olduğu vazifelerden birisidir. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Peygamber efendimiz öyle buyuruyor. Dolayısıyla bu olayın bir daha tekerrür etmemesi en büyük arzumuzdur. Bütün engelli kardeşlerimize Allah'tan yardım diliyorum."

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