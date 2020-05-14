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Hayat Diyanetten kitap müjdesi Tüm kitaplara yüzde 45 indirim yapıldı
AKTÜEL

Diyanet’ten kitap müjdesi: Tüm kitaplara yüzde 45 indirim yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Kovid-19 salgını sürecinde herkes evinde kitap okuyabilsin diye, tüm kitaplara yüzde 45 indirim yaptı. 20 Mayıs’a kadar sürecek kampanyada, kargo ücreti de alınmayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kitapseverler https://yayinsatis.diyanet.gov.tr adresinden kitap satın alabilecekler.
Kitapseverler https://yayinsatis.diyanet.gov.tr adresinden kitap satın alabilecekler.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, Ramazan ayına özel Kovid-19 salgını sürecinde herkes kitap okusun diye tüm kitaplarda kargo dahil yüzde 45 indirim yaptığını duyurdu. Kampanya 20 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli olacak. Başkanlığın e-satış sistemi üzerinden alışveriş yapan kitapseverlerin siparişleri adreslerine kargo ücreti alınmadan gönderilecek. Kitapseverler https://yayinsatis.diyanet.gov... adresinden kitap satın alabilecekler.

Fatih Kurt

28 KATEGORİDE BİNLERCE YAYIN VAR

  • Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt Diyanet Yayınları’ndan çıkan tüm eserlerde Ramazan ayı boyunca devam edecek %45 indirim kampanyasını şöyle anlattı: “1982 senesinden beri her Ramazan ayında Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız tarafından düzenlenen Kitap ve Kültür Fuarlarımız ile yıllardır vatandaşlarımız kitapla buluşuyor ayrıca gençlerimiz, çocuklarımız başta olmak üzere her yaş grubundan vatandaşlarımızın ulaşmak istedikleri yayınlara rahat bir şekilde ulaşabiliyordu. Ancak Kovid-19 salgını nedeniyle maalesef bu sene kitap ve kültür fuarlarımız yapılamadı. Biz de Ramazan ayında evinde kalmak zorunda kalan kitapseverlerin kitaptan mahrum kalmamaları ve kitaplarımızı daha iyi imkanlarla alabilmeleri amacıyla tüm yayınlarımızda %45 indirim yaptık. Başta çocuk ve gençlik yayınları, ilmi edebi halk kitapları, süreli yayınlar olmak üzere toplamda 28 kategoride zengin bir çeşitliliğe sahip yayınlarımızı vatandaşlarımıza ulaştırmayı amaçlıyoruz.”

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