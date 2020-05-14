Diyanet’ten kitap müjdesi: Tüm kitaplara yüzde 45 indirim yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, Ramazan ayına özel Kovid-19 salgını sürecinde herkes kitap okusun diye tüm kitaplarda kargo dahil yüzde 45 indirim yaptığını duyurdu. Kampanya 20 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli olacak. Başkanlığın e-satış sistemi üzerinden alışveriş yapan kitapseverlerin siparişleri adreslerine kargo ücreti alınmadan gönderilecek. Kitapseverler https://yayinsatis.diyanet.gov... adresinden kitap satın alabilecekler.
28 KATEGORİDE BİNLERCE YAYIN VAR
- Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt Diyanet Yayınları’ndan çıkan tüm eserlerde Ramazan ayı boyunca devam edecek %45 indirim kampanyasını şöyle anlattı: “1982 senesinden beri her Ramazan ayında Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız tarafından düzenlenen Kitap ve Kültür Fuarlarımız ile yıllardır vatandaşlarımız kitapla buluşuyor ayrıca gençlerimiz, çocuklarımız başta olmak üzere her yaş grubundan vatandaşlarımızın ulaşmak istedikleri yayınlara rahat bir şekilde ulaşabiliyordu. Ancak Kovid-19 salgını nedeniyle maalesef bu sene kitap ve kültür fuarlarımız yapılamadı. Biz de Ramazan ayında evinde kalmak zorunda kalan kitapseverlerin kitaptan mahrum kalmamaları ve kitaplarımızı daha iyi imkanlarla alabilmeleri amacıyla tüm yayınlarımızda %45 indirim yaptık. Başta çocuk ve gençlik yayınları, ilmi edebi halk kitapları, süreli yayınlar olmak üzere toplamda 28 kategoride zengin bir çeşitliliğe sahip yayınlarımızı vatandaşlarımıza ulaştırmayı amaçlıyoruz.”