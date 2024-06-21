Diyanet'ten kutsal topraklarda yeni uygulama: Bine yakın görüşme yapıldı

"Bu yıl ilk defa hayata geçirilen uygulamadan hacı adaylarımız çok memnun kaldı. Artık hac kafileleri yurda dönmeye başladı. Bu destekten yararlanan vatandaşlarımız memnuniyetlerini, manevi destek danışmanlarımıza 'Seni bana Allah gönderdi' ifadesini kullanarak belirtiyor. Bunu sıklıkla duyuyoruz. İnsan yoğun duygular yaşayıp içinden çıkamadığı zamanlarda dışarıdan sadece kendisi için gelmiş, onu sakinleştiren, dua eden birisiyle karşılaştığında buranın maneviyatının da etkisiyle onun üzerinden daha kolay geliyor. Bu çalışma bu sene başladı, bundan sonra da gelişerek devam edeceğini umuyoruz."