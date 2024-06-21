Diyanet'ten kutsal topraklarda yeni uygulama: Bine yakın görüşme yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu sene ilk defa başlattığı uygulama ile kutsal topraklardaki depremzede, hasta ve yakınını kaybedenlerin yanı sıra kalabalıktan veya kaybolmaktan korkan hacılara manevi danışmanlık hizmeti verdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Mühtedi Çalışmaları ve Yurtdışı Sosyal İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı Sevde Düzgüner, Fetva ve İrşat Ekip Başkanlığı olarak 2024 Hac Organizasyonu kapsamında fetva, irşat ve manevi destek konularında hizmet verdiklerini belirtti.
Düzgüner, fetva hizmetlerinde haccın yapılması, irşatta haccın bireyler üzerindeki etkisini ele alırken manevi destek hizmetini ise bu sene ilk defa uygulamaya koyduklarını vurguladı.
Bu hizmetlerin Diyanet İşleri Başkanlığının yurt genelindeki hizmetlerinin hacca taşınmasıyla ortaya çıktığını belirten Düzgüner, başkanlık bünyesinde özel eğitimlerle yetiştirilen manevi danışmanların hastane, yurtlar veya cezaevleri gibi pek çok farklı kurumda görev yaptığını söyledi.
Düzgüner, "Zor ve sıkıntılı zamanlardan geçerken inancından, maneviyatından güç alan insanların yanlarında olup onlara profesyonel destek hizmeti sağlıyorlar." dedi.
"Her an onların yanında olduklarını hissettirdiler"
Manevi destek hizmetlerinin, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da bölgede verildiğini hatırlatan Düzgüner, hacda da Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı hastanelerde manevi destek hizmeti verdiklerini belirtti.
Bununla birlikte deprem bölgesinden gelen kafilelere yönelik de söz konusu hizmeti kutsal topraklarda sürdürdüklerini dile getiren Düzgüner, şunları söyledi:
Kaybolma korkusu yaşayanlar da bu hizmete başvurdu
Düzgüner, bunların dışında kısa süre önce veya hac ibadeti sırasında yakınlarını kaybeden kişilere de manevi destek danışmanı görevlendirdiklerini belirterek, şunları söyledi:
Bine yakın görüşme yapıldı
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı hastaneden cerrahi mücadele gerekliliği nedeniyle Suudi Arabistan'a ait hastanelere sevk edilen hastalara yönelik de söz konusu hizmeti verdiklerine işaret eden Düzgüner, şöyle konuştu:
Düzgüner, manevi destek hizmetinin birebir, grup ve toplu görüşmeler şeklinde yapıldığını belirterek, "Şu ana kadar ekiplerimiz bine yakın görüşme yaptı." dedi.