Diyanetten 'sözleşme' açıklaması: Başkanlık bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmamaktadır

Diyanet İşleri Başkanlığınca bazı medya organlarında Başkanlığın Antalya’da bir otelle yaptığı sözleşmeyle ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

"Bazı medya organlarında, Diyanet İşleri Başkanlığının Antalya’da bir otelle yaptığı sözleşmenin bağlamından koparılarak Başkanlıkla ilgili olumsuz algı oluşturacak şekilde haberleştirildiği müşahede edilmiştir" denilen açıklamada, şu ifadelere verildi:

"Okurlarına karşı sorumluluğunu ihlal eden söz konusu yayın organları, personelin ilgili sözleşme kapsamında bir hizmet aldığı takdirde kendi imkanları ile karşılayacağı masrafları, Diyanetin bütçesinden karşılanacağına dair yanlış bir algı oluşturmaya çalışmaktadır."

Açıklamada, "Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi Başkanlığımız da personelinin sağlık, kültürel ve sosyal hizmetlerden daha uygun şartlarda hizmet almasını sağlamak için özel veya resmi kuruluşlarla sözleşmeler yapmaktadır. Personelin bu sözleşmeler kapsamında arzu ettiği takdirde aldığı hizmet karşılığında Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmamakta, bu çerçevede hizmet alan personel, masraflarını bizzat kendisi karşılamaktadır" denildi.

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