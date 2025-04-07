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Diyarbakır'da bir vatandaş otobüste çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı

Diyarbakır'da bir vatandaş otobüste çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı

11:287/04/2025, Pazartesi
IHA
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Vatandaşın çabası, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Vatandaşın çabası, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır-Elazığ kara yolundaki Devegeçidi Köprüsü'nde bir vatandaş, halk otobüsünün motor kısmında çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı.

Sabah saatlerinde sefer yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, Diyarbakır-Elazığ kara yolundaki Devegeçidi Köprüsü'nde arıza verdi. Motor kısmında çıkan arızada küçük çapta alev yükseldi. Otobüsten inen vatandaşlardan biri, yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi. Çıkan yangının söndürüldüğü öğrenildi.




#diyarbakır
#yangın
#vatandaş

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