Diyarbakır'da bir vatandaş otobüste çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı

Sabah saatlerinde sefer yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, Diyarbakır-Elazığ kara yolundaki Devegeçidi Köprüsü'nde arıza verdi. Motor kısmında çıkan arızada küçük çapta alev yükseldi. Otobüsten inen vatandaşlardan biri, yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi. Çıkan yangının söndürüldüğü öğrenildi.