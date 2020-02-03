​Diyarbakır’da domuz gribinden bir kişi hayatını kaybetti

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Şimdiye kadar 350’den fazla kişinin bu virüs nedeni ile hayatını kaybettiği ve binlerce kişiye de virüsün bulaştığı bildirildi.

HAYAT Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de Corona virüsü tanısı olan hasta yok

Dünyayı tehdit eden korona virüsü gündemdeki yerini korurken Türkiye’nin birçok ilinde ise domuz gribi vakalarında artış yaşandığı kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da bir kişinin domuz gribi nedeni ile hayatını kaybettiğini aktaran uzmanlar, Türkiye’nin Korona virüsünden ziyade domuz gribine dikkat etmesi uyarısında bulundu.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit.





“Korona virüsünden ziyade domuz gribini konuşmak lazım”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, Türkiye’de Çin gribinden ziyade domuz gribini konuşmak gerektiğini, yaklaşık 10 gün önce Diyarbakır’da bir vatandaşın domuz gribinden hayatını kaybettiğini söyledi. Dünya gündeminde korona virüsünden bahsedildiğini kaydeden Prof. Dr. Şenyiğit, bu virüsün turistler aracılığıyla hızla yayıldığını ve virüse bağlı ölüm sayısının da her geçen gün arttığını dile getirdi.

OYNAT 04:40 Dünyada Koronavirüs alarmı: 11 milyonluk şehir karantinaya alındı Dünya bilim kurgu filmlerine konu olacak bir tehditle karşı karşıya. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın kısa sürede birçok ülkeye sıçradı, 11 milyon kişinin yaşadığı şehir karantinaya alındı. Peki koronavirüs nasıl ortaya çıktı ve insanlığı hangi boyutta tehdit ediyor? BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Gribin, nezlenin ileri evresi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şenyiğit, şu eşkilde açıklamada bulundu:

“Aslında grip bir virütik enfeksiyondur. Yani, gribal enfeksiyonlar, bunların farklı ad grupları vardır. Çoğu korona virüs grubuna dayanıyor. İlk etapta insandan insana bulaştığı kabul edilmiyordu. Ama bugün için artık insanlardan insana bulaşıldığı da kabul ediliyor. Bu yüzden önemli bir risk gibi kabul edilebiliyor. Peki bizim için ülkemizde anlamı nedir, bence korona virüsünden ziyade domuz gribini konuşmamız lazım. Bugün belli şehirlerde domuz gribi tekrar ortaya çıkmaya başladı. Domuz gribi ile ilgili geçenlerde Eğitim Araştırma Hastanesinde bir hastayı kaybettik. En son Batman’da bir hasta vardı. Bizde bu tehlike korona virüsünden daha fazla.

Dünyanın globalleştiği dönemlerdeyiz, Çin’den gelen bir turistin bunu Türkiye’de yayması çok da şaşırılacak bir durum değil. Onun için dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle Uzakdoğu’ya giden insanların çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Maske ile dolaşmalarından fayda var. Kapalı ortamlara gitmemelerine fayda var. Bu hastalığın yoğun görüldüğü şehirlerde seyahat etmemelerinde fayda var. Biz aynı zamanda Çin ile çok sıkı alışverişi olan bir ülkeyiz. Her türlü eşyayı alıyoruz. Ama şimdiye kadar eşyadan bulaşma gibi bir şey yaşanmış değil. Burun akıntısı, ateş, üşüme, titreme, balgam, boğaz yanması, göğüste yanma, solunum varsa acaba bu ağır gribal enfeksiyon alabilir mi diye dikkat etmek lazım ve mutlaka hekime gidilmeli.”

GÜNDEM Domuz gribi tarihe karışacak

“Domuz gribinden korunmak için aşı yapılmalı”

Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, gribal enfeksiyonun oluşturduğu komplikasyonların kişiyi öldürdüğünü kaydeden Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, sözlerine şöyle devam etti: