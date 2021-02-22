Hayat Diyarbakırın astronomu hayatını kaybetti Çalışmalarıyla NASAdan teşekkür mektubu almıştı
AKTÜEL

'Diyarbakır'ın astronomu' hayatını kaybetti: Çalışmalarıyla NASA'dan teşekkür mektubu almıştı

DİYARBAKIR'da yaşayan ve astronomiye olan merakıyla 27 yıl boyunca teleskobu ile yaptığı gözlemleri TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi ve NASA ile paylaşıp, teşekkür mektubu alan 67 yaşındaki Abdulkadir Topkaç, kanser tedavisi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber Merkezi DHA
Abdulkadir Topkaç'ın ölümü kentte büyük üzüntüyle karşılandı.
Abdulkadir Topkaç'ın ölümü kentte büyük üzüntüyle karşılandı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde uzun yıllar fırıncılık yapan ve astronomiye olan merakıyla İstanbul'a giderek, Sovyetler Birliği'nden kalma teleskobu satın alan Abdulkadir Topkaç, 27 sene boyunca yaptığı gözlemleri TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi ve NASA ile paylaştı.

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Yeni teleskop alınmıştı

NASA'dan teşekkür mektubu da alan ilkokul mezunu Topkaç'ın teleskobu, Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hendek- barikat operasyonlarında tahrip oldu. Topkaç'a sosyal medyada başlatılan kampanya ile yeni teleskop alındı.

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Ölüm haberi büyük üzüntüyle karşılandı


Yeni teleskobuyla gözlemlerine devam eden Abdulkadir Topkaç, bir süre önce kansere yakalandı. Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören Topkaç, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Topkaç'ın ölüm haberi, kentte büyük üzüntüyle karşılandı.

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Nasıl astronot olunur?
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Nasıl astronot olunur?

Şanlıurfa’nın uzay bilimcileri bu merkezden çıkacak: Gelecek ay kapılarını açıyor
FOTOĞRAF 8
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Karaköprü Belediyesi ilçeye kazandırdığı El Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi’ni hizmete açarak gençleri bilimle buluşturuyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ildeki 3 televizyonun ortak canlı yayınında düzenlediği basın toplantısında Uzav ve Havacılık Bilim Merkezinde çalışmaların sona geldiğini ve önümüzdeki ay hizmete açılacağının müjdesini verdi.
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Basın toplantısına bilim merkezinin kurulmasına destek veren İl Mili Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer de katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Uzay Projesine destek vermek ve yeni bilim adamlarının yetişmesine katkı sağlamak adına bilim merkezinde gençleri bilim ve uzay ile tanıştırmak istediklerini belirten Baydilli, “Şanlıurfa geçmişte kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, çok önemli ilim insanlarını bağrında yetiştirmiş bir şehirdir.
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Biz Şanlıurfa’ya kazandırdığımız bilim merkezimize yine Harran’da yetişmiş gök bilimleri alanında birçok keşif yapmış, astronomiye öncülük etmiş El Battani’nin ismini verdik. Bu topraklarda özellikle çok önemli bilim adamları yetişti. Bugünden sonra da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan bilim ve uzay hamleleri ile ülkemiz bu konuda lig atlayacaktır, önemli yerlere gelecektir.
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Biz de sayın Cumhurbaşkanımızın bu hamlesine destek vermek için bilim merkezimizde gençlerimizi bilimle, uzayla, astronomiyle tanıştıracağız ve gelecekte bu alanlara yönelmelerinde yol gösterici, yardımcı olacağız. Çünkü biz astronomi, matematik ve tıp gibi temel bilimlere öncülük etmiş, çığır açmış bir medeniyetin mirasçılarıyız. Geçmişte bilime bu kadar hizmet etmiş, yön vermiş ilim insanlarının torunları olarak bizim de bilimde geri durmamamız ön plana atılmamız ve üretmemiz gerekiyor.
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İşte bilim merkezimizde tam da bunu gençlerimize aşılamaya, dedelerimizin mirasçıları olarak bilime yeniden yön veren bir nesil oluşturmamız gerektiğini anlatacağız. Bilim merkezimiz Şanlıurfa’mıza, Karaköprü’ye ve genç kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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Şanlıurfa İl Mili Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer ise bilim merkezinin gök bilimleri ve havacılık alanında gençlere çok önemli yol gösterici olacağına dikkat çekerken, Karaköprü Belediyesi ile ortaklaşa olarak burada gençlere önemli eğitimler vereceğini kaydetti.
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Bilim Merkezi yakınına dikilen metal monolitte ise Göktürkçe ’Gökyüzüne bakarsan ay’ı görürsün’ ve ’Hedef 2023’ yazıları dikkat çekti.
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Şanlıurfa’nın uzay bilimcileri bu merkezden çıkacak: Gelecek ay kapılarını açıyor
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi kuruldu. Gelecek ay kapılarını gençlere açacak merkezde astronomi ve uzay bilimleri alanlarında eğitimler verilecek.


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