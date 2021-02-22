'Diyarbakır'ın astronomu' hayatını kaybetti: Çalışmalarıyla NASA'dan teşekkür mektubu almıştı

Biz de sayın Cumhurbaşkanımızın bu hamlesine destek vermek için bilim merkezimizde gençlerimizi bilimle, uzayla, astronomiyle tanıştıracağız ve gelecekte bu alanlara yönelmelerinde yol gösterici, yardımcı olacağız. Çünkü biz astronomi, matematik ve tıp gibi temel bilimlere öncülük etmiş, çığır açmış bir medeniyetin mirasçılarıyız. Geçmişte bilime bu kadar hizmet etmiş, yön vermiş ilim insanlarının torunları olarak bizim de bilimde geri durmamamız ön plana atılmamız ve üretmemiz gerekiyor.