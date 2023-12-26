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Hayat

Doğada kendiliğinden yetişiyor: Egzamadan bağışıklık sistemine her derde şifa besin

Kış aylarının önde gelen cilt sorunlarından biri olan kaşıntılı egzama, zaman zaman ilaçların etkisiz kaldığı bir rahatsızlık olabiliyor. Ancak egzama için doğadan gelen şifa kaynaklarını denediniz mi? İşte egzama üzerinde etkisi büyük olan şifalı bitki.

13:25 - 26/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Kaşıntılı egzama en sinir bozucu olan cilt hastalıklarından biri. Kolay kolay geçmeyen egzamaya bazen kremler de şifa olmuyor. Çünkü egzama kışın sık sık kendini tekrarlayan bir kış hastalığı. Peki, egzamaya karşı şifalı bitkilerden yardım almayı hiç düşündünüz mü?

Üstelik hem pratik hem ucuz. Söğüt otu egzamayı iyileştiriyor.


Söğüt otunun faydaları

  • İshal, sarılık ve kronik egzamada faydalıdır

  • İdrar söktürücüdür

  • Eklem iltihaplarına faydalıdır

  • Yaraları iyileştirir

Söğüt otu ne kadar şifalı olsa da hassas dokular için tahriş edicidir ve bu nedenle dikkatli kullanılması gerekir.


Söğüt otu

Söğüt otu dünyanın her yerinde boş arazilerde ve nemli topraklarda yetişir. Dik, tüysüz, düz dallanan bir bitkidir. Koyu, üçgen, mızrağımsı yapraklara sahiptir.




#Egzama
#sağlık
#Cilt hastalıkları
28 dakika önce
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