Doğada kendiliğinden yetişiyor: Egzamadan bağışıklık sistemine her derde şifa besin

Kaşıntılı egzama en sinir bozucu olan cilt hastalıklarından biri. Kolay kolay geçmeyen egzamaya bazen kremler de şifa olmuyor. Çünkü egzama kışın sık sık kendini tekrarlayan bir kış hastalığı. Peki, egzamaya karşı şifalı bitkilerden yardım almayı hiç düşündünüz mü?

Üstelik hem pratik hem ucuz. Söğüt otu egzamayı iyileştiriyor.





Söğüt otunun faydaları

İshal, sarılık ve kronik egzamada faydalıdır





İdrar söktürücüdür





Eklem iltihaplarına faydalıdır





Yaraları iyileştirir

Söğüt otu ne kadar şifalı olsa da hassas dokular için tahriş edicidir ve bu nedenle dikkatli kullanılması gerekir.





Söğüt otu

Söğüt otu dünyanın her yerinde boş arazilerde ve nemli topraklarda yetişir. Dik, tüysüz, düz dallanan bir bitkidir. Koyu, üçgen, mızrağımsı yapraklara sahiptir.











