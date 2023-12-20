Doğadan ilham alan İnovasyon-Biyomimetik Müzesi Rami’de açıldı

Biyomimetik, insanların doğada bulunan sistemleri taklit ederek yaptıkları maddelerin, aletlerin, mekanizma ve sistemlerin tümünü ifade eden bir terim. Bu alanda çalışmak üzere Düşün Taşın Derneği tarafından projelendirilen ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle kurulan biyomimetik ile ilgili Türkiye’de kurulan ilk kurumsal yapı olan Biyomimetik Merkezi’nin amacı; çocuklar ve gençlerin hayatlarına doğa, bilim ve biyomimetik kavramlarını taşıyıp onlar için unutulmaz bir katma değer sağlamak.

İSTKA, İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, destekleri ile Çatalca’da hayata geçirilen Biyomimetik Merkezi, 19 Aralık 2023 – 28 Şubat 2024 tarihleri arasında Rami Kütüphanesi’ndeki müzesi ile konuklarını ağırlayacak.

Biyomimetik Merkezi’nin kurucularından Düşün Taşın Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Selim Çavuş, “Çatalca’da kurduğumuz ve dokuz ana konseptten oluşan Biyomimetik Müzesi’nde sergilediğimiz ürünlerimizden özel bir seçki hazırladık ve Doğadan İlham Alan İnovasyon başlığıyla ilk kez Türkiye Innovation Week etkinliği ziyaretçilerinin beğenisine sunduk. Havacılık, denizcilik, askeri teknoloji ve bilim tarihi gibi farklı disiplinlerden oluşan sergimiz tahminimizden de büyük bir ilgi gördü. Özellikle çocuklarımızın ve üniversiteli gençlerimizin gösterdiği ilgi bizi çok mutlu etti” diye konuştu.

Biyomimetik Merkezi’nin kurucularından olan ve bu alanda uzun yıllardır çeşitli araştırmalar yapan Dr. Ahmet Talat Us ise Rami Kütüphanesi’ndeki açılış etkinliğinde “Doğadan İlham Alan İnovasyon Biyomimetik” başlıklı bir sunum yaptı ve özellikle teknoloji ve tasarıma meraklı gençlerin doğadan ilham alarak gerçekleştirecekleri ürün ve projelerin Türkiye’nin geleceği için büyük bir potansiyel olduğunu belirterek ülkemizde bir ilk olarak başlatılan projenin dünyaya örnek olmasını hayal ettiklerini ifade etti.