Doğal ürünler Silivri köy pazarında

Silivri’nin hayvancılık ve gıda üssü olabileceğini belirten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Biz Silivri’de yola çıkarken, ‘Bu kent birçok potansiyeli içinde bulunduran ama bu potansiyeli harekete geçiremeyen, marka kent olabilme özelliklerinin farkına varamamış bir kent. Biz marka kenti hep birlikte el ele gönül gönülle başarabiliriz.’ dedik. Bu marka kentin en önemli parametrelerinden biri 20 milyonluk İstanbul’un hemen yanı başında, doğasıyla yeşiliyle 500 km2 ekilebilir dikilebilir arazisi ile İstanbul’un bir kaçış rotası, hafta sonu bir tatil rotası, yöresel doğal ürünlerin satın alınabileceği bir rota olması ve verimli toprakları hasebiyle tarımdı, hayvancılıktı. Üstüne vurgu yaparak ısrarla söyledik” dedi.

KÖY PAZARI SÖZÜNÜ TUTTUK

Yerel seçim sürecinde bir kabak satıcısı ile yaşadığı anısını anlatan Başkan Yılmaz, “Hiç unutmuyorum seçim çalışmalarımı yürütürken Hüseyin amcamız, Kurfallı Mahallesi’nde yetiştirdiği kabağı kaldırımda satıyordu. Bugün kendisi de burada. O gün ona şu sözü vermiştim; ‘Ben Belediye Başkanı olduğumda kaldırımda değil köy pazarında kabağını satacaksın.’ demiştim. Bugün o sözü tutmanın gururu içerisindeyim. Tüm ekibimle beraber, üreticiyle tüketicinin direkt buluşacağı, üretimin destekleneceği, üreticinin alın teri kurumadan ve gerçek değeriyle kendi pazarında, en önemlisi aracısız şekilde ürününü satacağı bir köy pazarı hayal etmiştik. Allah’a çok şükür ki onu bugün burada gerçekleştirdik.”

Silivri Köy Pazarı’nda satılan doğal ürünler.

SİLİVRİ HAK ETTİĞİ YERİ ALACAK

Silivri’nin, İstanbul’un tarımsal ihtiyacını karşılayabilecek potansiyeli olduğunu vurgulayan Yılmaz; “Ben şunu söylüyorum Silivri marka kent olabilme noktasında tarım ve hayvancılığı kullanabilirse, İstanbul’un Avrupa yakasında ki 10 Milyon insanı besleyebilecek araziye, potansiyele sahip. Silivri’miz İstanbul’un tarım ve hayvancılık deposu olabilir. İstanbul’un bir kaçış rotası olabilir. En iyi köy pazarları yayınlanıyor; Şirince vs. Silivri’yi görünüz mü, görmedik. İddia ediyorum 5 sene sonra İstanbul’un, Türkiye’nin, en iyi 10 köy pazarının içerisinde Silivri hak ettiği yeri alacak” diye konuştu.

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200 TON ARPAYI ÇİFTÇİMİZE ÜCRETSİZ DAĞITACAĞIZ

Yılmaz konuşmasına şöyle devam etti; “Silivri’de hiç ekilmeyen belediyeye ait araziler ve bir başkası tarafından bihaber ekilen yerler var. Biz tarım paydaşları ile bir araya geldik ve 300 dönüm araziye yerli milli arpa tohumu ektik. Buradaki amacımız 300 dönüm ekilen arpadan alınacak yaklaşık 200 ton arpayı dar gelirli hayvancıya, dar gelirli çiftçiye ücretsiz dağıtmaktı. Bu yola çıkarken maliyetinin 150 Bin lira olduğunu öğrendim. ‘Göreceksiniz Silivri’nin dertleri etrafında el ele tutuşacağız. Ötekisi olmayan, başkası olmayan bir Silivri’de herkes el ele tutuşacak ve imkansız denilen kişiler el ele verecek.’ demiştim. İşte bu projede de çeşitli siyasi görüşlere sahip arkadaşlarımız bir araya geldiler ve dediler ki ‘Başkanım biz bu 150 Bin liralık maliyeti belediyemize yüklemeyelim. Madem siz çiftçiye bunu ücretsiz dağıtacaksınız maliyetini de biz ortaklaşa karşılayalım.’ Kimi tohum aldı, kimi dikim yaptı, kimi ilacını aldı, kimi gübresini aldı, kimi traktörü ile tarlayı sürdü. Yani biz 200 ton arpayı sıfır maliyetle Silivri Belediyesi olarak çiftçimize dağıtacağız. 500 çiftçiye 500’er kiloluk dilimler halinde dağıtmayı planlıyoruz. Bu sayede 8-10 Bin dönüm arazimiz tekrar ekilecek. Çiftçi bin 500 TL verip 500 kg arpayı almayacak. Sertifikalı tohum olduğu için 250 TL destekleme alabilecek. Yani şöyle söyleyeyim bu projeyle 2-3 Milyon lira civarında bir destekleme Silivri Belediyesi ve tarım paydaşları tarafından Silivri çiftçisine armağan edilecek.”

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TEZGAHLARI TEK TEK ZİYARET ETTİ

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz açılış töreninin ardından satış tezgâhlarını tek tek ziyaret etti. Özellikle kadın üreticilerin tezgâhlarda yer almasından, üretim yapmasından mutluluk duyan Başkan Yılmaz, her birine bol kazançlı işler diledi. Başkan Yılmaz, beraberindeki protokol ile birlikte ikram edilen doğal ürünlerin tadına da baktı.

KÖY PAZARINDA NELER VAR?

Silivri Sahili tarihi Kısa Köprü yanında kurulan 40 ahşap ve modern tezgahta Silivri’nin mahallelerinde üretilen süt ürünleri, domates, lahana, soğan, roka, kıvırcık gibi taze sebzelerin yanı sıra, ev turşusu, köy tarhanası, köy ekmeği, zeytinyağı, doğal erişte, kuskus, kesme makarna, bal ve çeşitli reçeller satılıyor.

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