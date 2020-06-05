Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Doğanın sesini duyabildik mi? 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlu olsun
AKTÜEL

Doğanın sesini duyabildik mi? 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlu olsun

Doğa binlerce yıl sonra yeniden nefes aldı. Salgın insanları eve hapsetti, doğayı özgür bıraktı. Bu süreçte, karbondioksit salınımında tarihteki en büyük düşüş yaşandı. İstanbul Boğazı kıyılarında görülen yunuslar hepimizi heyecanlandırırken, dünyanın farklı bölgelerinden gelen görüntüler şaşırttı. Doğanın kıymetini bir kere daha anladığımız şu günlerde 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle yarınlarımız için bugünden harekete geçelim.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bugün, 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Korovirüsle mücadele verdiğimiz dönemde, evlere kapanırken; doğanın kendini nasıl onardığına şahitlik ettik. İstanbul Boğazı’nın kıyılarına kadar gelen yunuslar hepimizi heyecanlandırırken; dünyadan gelen görüntüler de hepimizi şaşırttı. Avustralya’da sokaklar kangurulara kaldı. ABD’nin Güney Carolina bölgesinde bir timsah, kasabada tur atmaya başladı. Tayland´ın Chachoengsao bölgesinde, yavru ve yetişkin fillerden oluşan sürüsü kent merkezine ilerledi. İngiltere’nin başkenti Londra’nın doğusunda halkın evden çıkmamasını fırsat bilen geyikler, şehir merkezine indi. Şili’nin başkenti Santiago’da bir puma görüldü. Bununla birlikte, ender görülen hayvanlara daha çok rastlanır oldu, kirlilikle boğuşan akarsular temizlendi, çoraklıkla boğuşan topraklar yeşillendi. Tüm bunlarla birlikte, araba kullanımının azalması, uçuşların kısıtlanması, sokağa çıkma yasakları vesilesiyle karbondioksit salınımında tarihteki en büyük düşüş yaşandı. Çevre kirliliği ve iklim değişikliği, orman yangınları, çekirge istilaları ve salgın hastalıklarla sınanan insanoğlu için belki de bu süreç, doğanın önemini anlamak için bir fırsat oldu. Ancak tüm bunlara rağmen, yeniden hayata dönüşün başladığı günlerde, şimdiden deniz kıyılarından maske ve eldiven atıkları görüntüleri gelmeye başladı.

Şili

***

İngiltere

1 milyon canlı türü yok olmak üzere

Bununla beraber, Dünya Çevre Günü’nün bu yılki teması, “biyolojik çeşitlilik” olarak belirlendi. Çünkü, iklim değişikliği, tüketici tercihleri, kentleşme, demografi, tarımsal kirlilik ve aşırı hasat gibi unsurlar, doğada biyolojik çeşitliliği olumsuz etkileyerek yaklaşık 1 milyon canlı türünü yok olma tehlikesiyle baş başa bıraktı. BM verilerine göre, bilinen her dört türden biri, gelecek 10 yıl içinde gezegenden silinme tehlikesiyle karşı karşıya.

Bu gidişle üç gezegene ihtiyacımız var

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2050 yılına kadar, mevcut tüketim ve üretim kalıplarının aynı kalması ve artan nüfusun 9,6 milyara ulaşması durumunda, yaşam ve tüketim alışkanlıklarının sürdürülmesi için üç gezegene ihtiyaç olacağını açıkladı. İnsanların doğadan her yıl talep ettiklerinin bugün 1 Dünya ile değil, ancak 1,6 Dünya ile karşılanabileceğini vurgulayan BM’ye göre de, birçok tür daha önce hiç olmadığı kadar yok olma riskiyle karşı karşıya.

Hava kirliliği 1 yılda 7 milyon can alıyor

  • Gelin, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) verilerine göre ‘Doğayı neden korumalıyız?’ sorusunun cevabına gerçekçi detaylarla göz atalım. Koronavirüs nedeniyle dünyada şu ana kadar 380 bin kişi yaşamını yitirirken; halihazırda, hava kirliliği her yıl dünya çapında yaklaşık yedi milyon insanı öldürüyor. Breakthrough Enstitüsünün raporuna göre, dünya ekonomisini durma noktasına getiren Kovid-19 salgını nedeniyle karbondioksit salınımının, 2020’de yüzde 5 veya 8 ile tarihteki en büyük düşüşü bekleniyor.

Naylon poşet yutan ölü yunus sahile vurdu
HAYAT
Naylon poşet yutan ölü yunus sahile vurdu
Abone Ol Google News
On beş ile hafta sonu yasağı

On beş ile
hafta sonu yasağı

​İçişleri Bakanlığı genelgesi ile detaylar belli oldu.
Üçü de tutuklandı

Üçü de tutuklandı

Vekillikleri düşürüldükten sonra başsavcılık harekete geçti.
Avrupanın son 24 saati

Avrupa'nın
son 24 saati

​Ülke ülke son veriler açıklandı.
Babam dünyayı değiştirdi

Babam dünyayı değiştirdi

​George Floyd'un kızı Gianna ilk kez seslendi.
Daha iyi tedbir <br>daha iyi sonuç

Daha iyi tedbir
daha iyi sonuç

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Rusya henüz <br>uçakları kullanmadı

Rusya henüz
uçakları kullanmadı

​ABD'den son dakika Libya açıklaması geldi.
Libya'yı darbecilere <br>bırakmayacağız

Libya'yı darbecilere
bırakmayacağız

Erdoğan ile Serrac, basın toplantısı düzenledi.
Süper Lig'e <br>saat ayarı

Süper Lig'e
saat ayarı

​Maçların başlama saatleri değiştirildi.
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Artık eş rıza göstermeden müşterek ev satılamayacak.
Erdoğan'dan dünyaya videolu mesaj

Erdoğan'dan dünyaya videolu mesaj

Koronavirüs aşısı dünyanın ortak malı olmalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
8 soruda George Floyd protestoları

8 soruda George Floyd protestoları

​Ne kadar sürecek? Protestocular ne talep ediyor?
Masum dünyalarını<br>kirleten vahşet: Irkçılık

Masum dünyalarını
kirleten vahşet: Irkçılık

​Floyd'un öldürülmesi siyahi ebeveynleri endişelendiriyor.
Türkiye aleyhine bir konu kabul edilemez

Türkiye aleyhine bir konu kabul edilemez

​Ukrayna'da 1915 olaylarına yönelik hazırlanan yasa tasarısı geri çekildi.
40 ülkeye <br>uçuşlar başlıyor

40 ülkeye
uçuşlar başlıyor

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu duyurdu.
Milyonlarca<br>kez izlendi

Milyonlarca
kez izlendi

​Nitelikli yayıncılığın büyük başarısı.
Şimdiden müjdeleyebiliriz

Şimdiden müjdeleyebiliriz

Bakan Selçuk, büyük bir proje başlatıldığını söyledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.