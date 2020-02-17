Hayat Doğum sancıları tutan kadın, 5 saatlik karla mücadele sonunda hastaneye ulaştırıldı
GENEL SAĞLIK

Doğum sancıları tutan kadın, 5 saatlik karla mücadele sonunda hastaneye ulaştırıldı!

Doğum sancıları tutan kadın, 5 saatlik karla mücadele sonunda hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Tuşba ilçesi Dilimli Mahallesi'nde doğum sancıları tutan Gülsüm Kızıltaş (39), karla mücadele ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Haber Merkezi DHA
Gülsüm Kızıltaş, Van 100. Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Gülsüm Kızıltaş, Van 100. Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Van ve çevresinde 3 gün boyunca etkili olan kar yağışının durmasının ardından, karla mücadele ekipleri kapanan 343 mahalle ve mezra yolunu yeniden ulaşıma açmak için yoğun bir mücadele yürütüyor. Tuşba ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve yolu kardan kapanan Dilimli Mahallesi'nde oturan Gülsüm Kızıltaş'ın doğum sancıları başlayınca yakınları sağlık ve karla mücadele ekiplerine haber verdi.

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Tuşba Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu ve tipiye rağmen zorlu bir çalışma sonucunda 3 saatin sonunda mahalleye ulaştı. Burada sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi yapılan 4 çocuk annesi Gülsüm Kızıltaş, Van 100. Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yolda zaman zaman kara saplanan ambulans, iş makinesi ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Karla mücadele ve sağlık ekiplerine teşekkür

Hastanın doğumuna kısa bir süre kaldığı öğrenilirdi. Yolda zaman zaman kara saplanan ambulans, iş makinesi ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Hasta yakınları, kapalı olan yolda tipiye rağmen hastalarına ulaşan karla mücadele ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Tuşba Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu ve tipiye rağmen zorlu bir çalışma sonucunda 3 saatin sonunda mahalleye ulaştı.
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