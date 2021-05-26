Doğum sancısı tutunca ücretli otobanda doğum yaptı: Bir yıl boyunca ücretsiz seyahat hakkı tanımlandı

Kanada’nın Ontario eyaletinin Toronto kentinde yaşayan Ericka Campbell doğum sancıları tutunca eşi ile birlikte hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Ücretli Ontario 407 otobanındayken Campbell’ın sancıları arttı. Doğumun başladığını ve hastaneye yetişemeyeceklerini anlayan baba, arabayı otobanda kenara çekti. Sağlık görevlileriyle telefonla iletişime geçen babanın, eşinin doğumuna yardım etmesi sonucu çiftin 3’üncü çocuğu Nova dünyaya geldi. Anne ve bebek ambulansla hastaneye sevk edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DÜNYA Hamile olduğunu bilmeyen yolcu uçakta doğum yaptı

BİR YIL BOYUNCA ÜCRETSİZ ULAŞIM HEDİYESİ

Öte yandan ücretli otobanda dünyaya gelen bebek için çifte, söz konusu otobanı işleten 407 ETR şirketi tarafından bir yıl boyunca otobanda ücretsiz seyahat etmelerine imkan tanıyan bir sertifika hediye edildi. Şirket tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Ontario 407 otobanında dünyaya gelen bebek Nova Campbell’ın muhteşem doğumunu, ebeveynlerine 1 yıllık ücretsiz seyahat sertifikası ve bebek ile kardeşlerinin araba koltuklarının maliyetini karşılamak için de hediye sertifikası vererek kutluyoruz. Bu güzel aileyi tebrik ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

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OYNAT 00:55 Avrasya Tüneli'nde doğum: 2 kişi girdikleri tünelden 3 kişi çıktılar Avrupa ile Asya kıtasını bağlayan Avrasya Tüneli'nde doğum gerçekleşti. Derinliği 106 metreyi bulan tünelde doğum yapan öğretmen Seda Giray, 'Avrasya Tüneli'ne girdiğimde hamileydim, çıktığımda oğlumuz kucağımdaydı' dedi.



Kartal'da yaşayan Giray çifti, sabah erken saatlerde doğum sancıları başlayınca, doktorlarının görev yaptığı Bahçelievler'deki hastaneye gitmek için yola koyuldu. Emniyet şeridinden polisin yardımıyla Avrasya Tüneli'ne vardıklarında ise sancılar sıklaşmaya başladı. Anne Seda Giray, doğum yapacağını anlayınca pozisyonunu aldı ve hamile olarak girdiği Avrasya Tüneli'nden, kucağında bebeği ile çıktı.



Hastaneye ulaştıklarında bebek hemşiresi, arabaya binerek kordonu kesti. Annenin ve bebeğin sağlık durumları iyiyken, Devin Ege ismini verdikleri bebekleri, Avrasya Tüneli'nde dünyaya gelen ilk bebek oldu.









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