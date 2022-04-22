Doğuştan işitme kaybı olan minik Salih’in duyduğu ilk ses ezan sesi oldu

Kosova’da yaşayan İbrahim ve Hüsniye Alıçkaj çifti, doğuştan işitme kaybı olan 3 çocuğundan, 3.5 yaşındaki çocukları Salih Alıçkaj’ın tedavisi için Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi’ne başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından küçük çocuğa, her iki kulağında da iç kulak sinirlerindeki hasar nedeniyle ileri derecede işitme kaybı tanısı konuldu. Odyoloji bölümünde yapılan testler ve muayenesi sonucunda hastaya koklear implant cerrahisi yapılmasına karar verildi. 18 Mart 2022 tarihinde koklear implant ameliyatı geçiren minik Salih’in ses ile ilk tanışması bir ay sonra gerçekleşti.

İlk duyduğu ses babasının okuduğu ezan oldu

Bugünün gelmesini uzun süredir beklediklerini ifade eden baba İbrahim Alıçkaj, “Değerli doktorlarımız sayesinde ameliyatımız çok iyi geçti, oğlumuzun ses ile tanışacağı bugün için çok heyecanlıydık ve şükürler olsun ki, tedavinin olumlu sonuçlarını hep birlikte gördük. Çocuğumun ilk işittiği sesin ezan sesi olmasını istedim ve kulağına ezan okudum. Şimdi önümüzde uzun bir rehabilitasyon süreci var, bu sürecin de çok iyi geçeceğine eminiz. Çocuğumuz zamanı gelince yaşıtları gibi okula gitmeye başlayacak, arkadaşlarıyla uyum sağlayacak ve bu mutluluk paha biçilemez” açıklamasında bulundu.

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Tek dileğim çocuklarımın duyduğu ve konuştuğu günleri görmek

Çocuğunun ilk kez işitmesine şahit olan anne Hüsniye Alıçkaj, “Salih ile ilgili bizi en çok üzen konu; anlatmak istediklerini ifade edememesi, heyecanını paylaşamaması, yaşıtlarıyla istediği gibi oynayamamasıydı. Bugün, umutlarımızın yeşermesi için çok önemli bir adım atıldı. Üç çocuğumuz var ve üçü de ileri derecede işitme kaybına sahip şekilde dünyaya geldiler. 5 yaşındaki kızıma iki yıl önce biyonik kulak tedavisi uygulandı ve kızım artık seslerimizi işitebiliyor. Salih’in de ameliyatı başarıyla gerçekleşti, diğer çocuğumuz ise 2 ay sonra ameliyat olacak. Tek dileğim, 3 çocuğumun da duyduğu ve konuştuğu günleri görmek” dedi.

İlk dört yaş çok önemli

Ekibiyle birlikte gerçekleştirdikleri operasyon hakkında açıklama yapan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Adin Selçuk, “Biyonik kulak olarak da adlandırılan koklear implant, işitme cihazlarının kullanılması sonucunda fayda görmeyen veya bazı hastalıklar sonrası işitmesini kaybetmiş ileri ya da çok ileri derecede işitme kaybı yaşayan bireyler için uygun olan elektronik bir medikal cihazdır. Koklear implant için en uygun adayların ilk sırasında ise işitme kaybı ile doğan çocuklar gelmektedir” diye konuştu.

Tedavide ilk 4 yaşın çok önemli olduğunun da altını çizen Prof. Dr. Selçuk, “Çocuklarda bu tedavi yöntemi uygulanırken ilk 4 yıl bizim için çok değerlidir. İşitme kaybı ile dünyaya gelen bebeklerde özellikle 6. ayda koklear implant tedavisini uygulamak, çocukların sürece daha hızlı adapte olabilmeleri açısından önemli katkılar sağlar. Beyin plastisitesi olarak adlandırılan işitme-algılama duyuları gelişmeye başladığı için ailelerin hiç vakit kaybeden uygun tedavi yöntemine başlamaları gerekmektedir” dedi.

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FOTOĞRAF 12 Kamerun'da geçen yıl Temmuz ayında dünyaya gelen Caroline ve Richard Akwe çiftinin siyam ikizleri Elizabeth ve Mary kalçalarından birbirine yapışıktı. Kız çocuklarının, omurgalarının bir kısmına, idrar yollarından sindirim yollarına, boşaltım ve genital sistemlerinden sinir ve damar sistemlerine kadar birçok yapışık yerleri bulunuyordu. Kamerun Cumhurbaşkanlığı'nın üstelendiği tedavi süreciyle yapışık ikizler 9 aylıkken İstanbul'a getirildi. <br><br>İkizler, Üsküdar Altunizade'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yedi aylık tedavi süreci içerisinde çok sıkı bir tanı, operasyon ve tedavi süreci yürütüldü. <br> <br>Tedavileri tamamlanan siyam ikizleri bugün hastanede taburcu edildi. \"KIZLARIMIN DOKTOR OLMASINI İSTİYORUM VE BU VAKALARI TEDAVİ ETMELERİNİ İSTİYORUM\"<br><br><br>Baba Richard Akwe, “Çok mutluyum, ayrılabildiler, omurgalarından yapışıktılar ve tanrıya şükürler olsun sağlıklılar. Çocuklarımın burada gördüğü tedaviden çok mutluyum. Kamerun'da bu duruma çok rastlanıyor. Kızlarımın doktor olmasını istiyorum ve bu vakaları tedavi etmelerini istiyorum\" dedi. Anne Caroline Akwe ise, “İlk önce tabi ki şoktu bunu öğrendiğimde. Ama şimdi ayrıldıktan sonra çok çok mutlu olduk. Herkese şükranlarımı sunuyorum\" şeklinde konuştu. “ZAMAN KAYBINA HİÇ TAHAMMÜLÜMÜZ YOKTU\"<br><br><br>Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Agop Çıtak, “Bir fizik tedavi yapılacak, birleşik bir ürogenital sistem vardı, sindirim sistemi vardı, sinir sistemi vardı. Şimdi bunlar ayrıldı, bunların normal halde çalışması için bir çalışma var, bundan sonraki işler daha kolay ama en büyük iş buydu. Zordu bu çok sık karşılaşılan bir durum değil. Çok nadir görülen bir anomali ve birleşik organlar var. Sinir sistemi, sindirim sistemi, böbrek, mesane, hepsinin ayrılması ve uzun bir ameliyat. Her bir ameliyat aslında bir sistemin ayrılması ve büyük ameliyat. 4-5 büyük ameliyat, anestezi altında yapılıyor. Ondan sonraki süreçte, ameliyat sonrası yoğun bakım süreci o yüzden çok önemliydi. O yüzden her şey düşünülerek, en iyi, en kötüsü düşünülerek bütün hazırlıklar yapıldı. Ona göre her şey, pompalar, monitörler, ilaçlar hazırlandı. Zaman kaybına hiç tahammülümüz yoktu. Herkes hazır bekledi, ameliyatın da ne kadar süreceği belli değildi. Çünkü 27. saatte bitti ve ondan sonra bizim yoğun bakım süreci başladı\" şeklinde konuştu. Ayrılıkların en güzeli: Türkiye'de operasyon geçiren Kamerunlu yapışık ikizler taburcu oldu Kamerun'dan 9 aylıkken gelen yapışık ikizler Elizabeth ve Mary, Türkiye'de 27 saat süren ameliyat ile ayrıldı. İkizler, 7 ay süren tedavi sürecinin ardından bugün taburcu oldu. BiP'te paylaş

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HAYAT Şaşkına uğratan yapışık ikizler: İki kafa üç kolları var