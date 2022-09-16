Hayat Döviz dolu çanta buldu Sahibine teslim etti
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Döviz dolu çanta buldu: Sahibine teslim etti

Elazığ’da oto yıkamacıda çalışan işçi, aracın içerinde bulduğu döviz dolu çantayı sahibine teslim etti.

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Haber Merkezi İHA
Döviz dolu çanta buldu: Sahibine teslim etti
Hayırsever vatandaş para dolu çantayı almadı

Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurtdışında yaşayan Nuri Çiftçi, tatil amaçlı memleketine geldi. Memleketinde araç kiralayan Çiftçi, içinde 3 bin 750 euro, kimlik ve banka kartları olan çantayı otomobilde unuttu. Yaptıkları arama sonucu çantayı bulamayan Çiftçi, umudunu keserek yurt dışına gitti. Araç kiralama şirketi yaklaşık 15 gün sonra otomobili yıkanması için oto kuaförüne verdi. Otomobilin temizliğinin yapıldığı sırada ön koltuğun altında küçük bir el çantası bulundu. Çantaya bakan ve içerisindeki parayı gören işçi, durumu araç kiralama şirketine bildirdi.
Bunun üzerine araç kiralama şirketi yurt dışında yaşayan Nuri Çiftçi’ye ulaşarak kayıp olan çantanın bulunduğunu ifade etti. Çiftçi yakın arkadaşını göndererek, para ve kaybettiği kartları aldı. Çiftçi, örnek davranış gösteren işçiyi 300 euro ile ödüllendirdi.
Nuri Çiftçi, “Kendime ait kaybettiğim el çantasının ve cüzdanın aracın içinde koltuğun altında bulunmasına çok sevindim. Böyle insanlar bulmak zor. Cüzdanda bulunan paradan 300 euroyu, aracı yıkarken bulan işçiye verdim. 50 euro ile de orada çalışan işçilere yemek ısmarladık. Memleketimin insanı her zaman mert ve dürüst, hiçbir zaman özünü kaybetmemiştir. Araç kiralama firmasına ve tüm çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel insanlar iyi ki var. Dünya bu insanlar sayesinde güzel” dedi.

Yerde bulduğu çantadan servet çıktı: 'Bana haram' diyerek sahibine teslim etti
FOTOĞRAF 7
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İlçenin Aşağı Ayazca Mahallesi’nde yaşayan Hekim Alkan, aracıyla seyrederken yolda fark ettiği çantayı aldı. İçerisinde 25 bin dolar, 9 bin 300 Türk Lirası ve miktarını bilmediği kadar Suudi Arabistan parası olan çantayı alan Alkan, sahibine ulaşmak için girişimlerde bulundu. Çantadaki telefondan paranın sahibi olan İranlı turiste ulaşan Alkan, ilçedeki otelde parayı sahibine teslim etti.
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İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Alkan, akşam saatlerinde ailesiyle birlikte ilçede alışveriş yaptıktan sonra ev doğru giderken, devlet hastanesi yanındaki yolda bir çanta olduğunu fark ettiğini belirterek, “Aracımı kenara çektim ve çantayı aldım. Çantayı hiç açmadım eve gittim. Çantayı açtığımda içinde 25 bin dolar, 9 bin 300 Türk Lirası ve sayamadığım kadar Suudi Arabistan parası vardı. Çok rahatsız oldum ve oğlumla birlikte çantadaki cep telefonundan paranın sahibine ulaşmak için girişimlerde bulunduk. Birkaç numaraya ulaştık ama dillerini anlamadığımız için anlaşamadık. En sonunda WhatsApp uygulaması üzerinden bir bayana mesaj yazdık. Çantanın bizde olduğunu ve Özalp Grant Otele gelmelerini söyledik. Otelde buluştuk. Çantayı ve paraları sahibi olan İranlı turiste teslim ettim. Üzerindeki huzursuzluk kalktı. Bu para bana haramdı” dedi.
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Otel işletmecisi Cahit Yağız ise pazar günü akşam saatlerinde 3 İranlı turistin otele gelerek paralarını kaybettiklerini anlattıklarını belirterek, “Benden istedikleri hesap numarasına İran’dan bir miktar para geldi. Bir saat sonra telefon geldi ve çok sevindiler. Çantalarının bulunduğunu ve otele gelip teslim edeceklerini söylediler. Hekim Alkan adlı şahıs gelip onlara çantaları ve paralarını verdi. İranlılar ülkelerine, Özalplı hemşehrimiz ise evine gitti” ifadelerini kullandı.
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Yerde bulduğu çantadan servet çıktı: 'Bana haram' diyerek sahibine teslim etti
Van'ın Özalp ilçesinde yaşayan Hekim Alkan'ın yerde bulduğu çantadan yarım milyondan fazla döviz ve Türk Lirası çıktı. "Bu para bana haram" diyen Alkan, çantanın sahibini bularak paraları teslim etti.

Kadın yolcu altın ve para dolu çantasını tuvalette unuttu
HAYAT
Kadın yolcu altın ve para dolu çantasını tuvalette unuttu

Kırıkkale'de rüzgarda uçuşan paralar sahibine teslim edildi
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Kırıkkale'de rüzgarda uçuşan paralar sahibine teslim edildi
Kırıkkale'de kent merkezindeki Zafer Caddesi Kızılkanat İş Merkezi önünde iş yerinden çıkıp, bankaya para yatırmaya giden ve ismi öğrenilemeyen kişi, elindeki 8 bin TL'yi düşürdü. Rüzgarın etkisiyle banknotlar, caddeye savruldu. Çevredekiler, uçan banknotları yakalamak için seferber oldu. Eksiksiz toplanan 8 bin TL, sahibine teslim edildi.
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