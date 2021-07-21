​Doya doya bayram​

Peygamberler şehri Şanlıurfa’da Kurban Bayramı Namazı sosyal mesafe kuralına uygun olarak kılındı. Namaz vaktinin yaklaşmasıyla birlikte hatip tarafından bayram namazının nasıl kılınacağı ile ilgili cami cemaatine bilgi verildi. Saatlerin 05.52 göstermesiyle birlikte bayram namazı için saf tutuldu. Bayram namazının ardından bayram hutbesi okundu. Bayram hutbesinde kurban paylaşmanın önemine değinildi.

Kurban Bayramı dolayısıyla tüm Türkiy’de camiler doldu taştı. Bursa’da vatandaşlar Ulu Cami başta olmak üzere kentin simge camilerine akın etti. Maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak bayram namazı için birlikte saf tutan vatandaşlara, kurban kesiminde dikkat edilecek hususlar da anlatıldı. Eskişehir’de Reşadiye Camisi başta olmak üzere kentteki diğer camiler sabahın ilk dakikalarından itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı. Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı. Bayram namazını Reşadiye Camisi’nde kılan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Ayyıldız’a, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy da eşlik etti.

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AŞI MERKEZLERİ AÇIK

Kütahya’da, Kovid-19 önlemlerine uyularak bayram namazı kılındı. Vatandaşlar, özellikle kentin tarihi camilerinden olan Ulu Cami’ye gelerek bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı. Namaz sonunda tekbirler getirilerek dualar edildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın dargınlıklar ve küslüklerin ortadan kalkmasına vesile olmasını temenni etti. Kovid-19 salgınının devam ettiğini belirten Çelik, «Bayram inşallah güzel günlerin gelmesine vesile olur. Unutmayalım ki salgın devam ediyor. Salgından kurtulmamız için aşı olmak çok önemli. Bayram süresince aşı merkezlerimiz hizmet vermeye devam edecek» ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARA HARÇLIK

Çanakkale’de il merkezindeki Necippaşa, Şehitler ve Anafartalar camilerine gelen çok sayıda vatandaş namaz kılıp birbirlerinin bayramlarını tebrik etti. Bayram namazlarını kılanlara çıkışta şeker ve çikolata ikram edildi. Büyükleri ile namaza gelen çocuklara da bayram harçlıkları verildi. Balıkesir’de, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Adil Çelik, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Zağnos Paşa Camisi’nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

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Protokol, daha sonra örtüsü ve sandukaları yenilenen Zağnos Paşa Türbesinde dua etti.