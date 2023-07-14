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DSÖ aspartamı resmen kansorejen ilan etti: Yediğimiz çok sayıda gıdada var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bugün yayınladığı raporda, diyet kola, gazoz, kahve, sakız, yoğurt, çikolata ve pek çok diğer gıda ürününde yaygın olarak kullanılan "aspartam" adı tatlandırıcı maddenin kanserle bağlantılı olduğunu doğruladı. Yetkililer, "muhtemelen kanserojen" olarak sınıflandırılan aspartamın karaciğer kanserine, kalp hastalıklarına ve diyabete neden olabileceği konusunda uyarırken, kullanıcılara aspartam ve şeker içermeyen alternatif ürünler kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

12:56 . 14/07/2023 Cuma
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Arşiv

Arşiv

Coca Cola’nın diyet içeceklerinden Mars’ın sakızlarına kadar birçok üründe kullanılan aspartam, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) kanser araştırma kolu olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından ilk kez “insanlar için muhtemelen kanserojen” olarak resmen onaylandı. DSÖ’nün Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’ndan (IARC) Dr. Mary Schubauer-Berigan, aspartam ile ilgili “sınırlı kanıt” olduğunu ancak kimyasalın karaciğer kanserine neden olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. DSÖ Beslenme ve Gıda Güvenliği Departmanından Dr Francesco Branca ise insanları mümkünse şekerli ürünleri kullanmamaya teşvik etti.

'Kola yerine su için'

Branca, “Tüketiciler kolayı diyet mi mı yoksa şekerli mi alma konusunda bir kararla karşı karşıya kalırsa, bence üçüncü bir seçenek düşünülmeli, örneğin su içmek. Şeker ve tatlandırıcı içermeyen alternatifler var ve tüketiciler tarafından tercih edilmesi gereken ürünler bunlar olmalı.” diye konuştu. Bununla birlikte, DSÖ’nün aspartam kararı, kuruluşun geçen Mayıs ayında insanlara kilo vermek için aspartam içeren gıdaları tüketmemelerini tavsiye eden yönergeler yayınlamasının ardından geldi. DSÖ, aspartamın kikalp hastalığı ve tip 2 diyabet riskini de artırabileceğini de bildirdi. Diğer taraftan, DSÖ’nün en son bulguları, aspartamın karaciğer kanseri ile ilişkili olduğunu öne süren üç araştırmaya dayanıyor.

Kanser riski yüksek

NTV'nin haberine göre; Geçtiğimiz yıl Fransa’da 100 bin yetişkin arasında yapılan gözlemsel bir çalışma, aspartam da dahil olmak üzere daha fazla miktarda yapay tatlandırıcı tüketen kişilerin kanser riskinin biraz daha yüksek olduğunu gösterdi. Bu çalışma, 2000’li yılların başında İtalya’daki Ramazzini Enstitüsü’nde yapılan ve fare ve sıçanlardaki bazı kanserlerin aspartamla bağlantılı olduğunu bildiren bir çalışmayı takip etti. Coca Cola'nın diyet içeceklerinden Mars'ın sakızlarına kadar birçok üründe kullanılan aspartam, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kanser araştırma kolu olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından ilk kez "insanlar için muhtemelen kanserojen" olarak resmen onaylandı.




#Dünya Sağlık Örgütü
#aspartam
#kanser
38 dakika önce
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