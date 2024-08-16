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DSÖ duyurdu: 2024'ün başından bu yana 300 binden fazla kolera vakası tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) , 2024'ün başından bu yana 300 binden fazla insanın kolera hastalığına yakalandığını, 2300'den fazlasının ise hayatını kaybettiğini duyurdu. DSÖ, aşı tedarikinin eksikliğine dikkat çekerek, üretimin artırılması çağrısında bulundu.

14:38 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 14:39 - 16/08/2024 Cuma
DHA
Arşiv
Arşiv

Dünya hızla yayılan maymun çiçeği virüsünü konuşurken Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) korkutan bir açıklama daha geldi.


300 binden fazla kolera vakası


DSÖ Genel Direktörü
Tedros Adhonam Ghebreyesus
açıklamasında, “1 Ocak 2024'ten 28 Temmuz 2024'e kadar, beş DSÖ bölgesindeki 26 ülkeden toplam 307 bin 433 kolera vakası ve 2326 ölüm bildirilmiş olup, en yüksek rakamlar Doğu Akdeniz Bölgesi'nde kaydedilmiş, bunu Afrika Bölgesi, Güneydoğu Asya Bölgesi, Amerika Bölgesi ve Avrupa Bölgesi izlemiştir.


Bu süre zarfında Batı Pasifik Bölgesi'nde herhangi bir salgın rapor edilmemiştir. Ocak 2023'ten bu yana 18 ülke tarafından talep edilen 105 milyon doz ile bu dönemde üretilen 55 milyon dozun neredeyse iki katına ulaşan talep arzı aşmaya devam ettiğinden, kolera yanıtı kritik bir Oral Kolera Aşısı (OCV) sıkıntısından etkilenmeye devam etmektedir.



DSÖ, koleranın küresel olarak yeniden canlanmasını Ocak 2023'te DSÖ'deki acil durumlar için en yüksek dahili seviye olan 3. derece acil durum olarak sınıflandırmıştır. Salgınların sayısı ve coğrafi genişlemelerinin yanı sıra aşı ve diğer kaynakların yetersizliğine dayanarak, DSÖ küresel düzeydeki riski çok yüksek olarak değerlendirmeye devam etmekte ve olay 3. derece acil durum olarak sınıflandırılmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.





#DSÖ
#kolera
#Tedros Adhonam Ghebreyesus
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