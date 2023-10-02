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DSÖ'den çocuklarda sıtmayı önlemek için 'R21/Matrix-M' aşısı önerisi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sıtma riski taşıyan çocuklarda hastalığın önlenmesi için 'R21/Matrix-M' adlı ikinci bir aşıyı önerdi. DSÖ'nün iki yıl önce 'RTS,S' adı verilen ilk sıtma aşısını tavsiye ettiğini hatırlatan Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus, söz konusu ikinci aşının "mevsimsel bulaşmanın olduğu bölgelerde üç dozluk aşı serisini takip eden 12 ay içinde semptomatik sıtma vakalarını yüzde 75 azalttığını" gösterdiğini açıkladı.

18:26 . 2/10/2023 Pazartesi
AA
DSÖ çocuklarda sıtmayı önlemek için geliştirilen R21/Matrix-M adlı ikinci bir aşıyı önerdi.

DSÖ çocuklarda sıtmayı önlemek için geliştirilen R21/Matrix-M adlı ikinci bir aşıyı önerdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sıtma riski taşıyan çocuklarda hastalığın önlenmesi için R21/Matrix-M adı verilen ikinci bir aşıyı önerdiklerini duyurdu.

Ghebreyesus, DSÖ'nün aşılama uzmanlarından oluşan Stratejik Danışma Grubu'nun (SAGE) 25-29 Eylül'de gerçekleştirdiği ve Kovid-19 dahil bir dizi aşının kullanımıyla ilgili konuların ele alındığı toplantıya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Pek çok hastalıkta olduğu gibi Kovid-19'a karşı kullanılan güvenli ve etkili aşıların salgının kontrol altına alınmasında önemli rol oynadığını belirten Ghebreyesus, aşıların en eski hastalıklardan biri olan sıtmayı kontrol altına alma konusunda yeni bir umut verdiğini kaydetti.

"İkinci aşı semptomatik sıtma vakalarını yüzde 75 azaltıyor"

Ghebreyesus, "DSÖ yaklaşık 2 yıl önce, RTS,S adı verilen ilk sıtma aşısının yaygın olarak kullanılmasını tavsiye etti. Bugün hastalık riski taşıyan çocuklarda hastalığın önlenmesi için DSÖ'nün R21/Matrix-M adı verilen ikinci bir aşıyı önerdiğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Bu tavsiyenin DSÖ'nün SAGE ve Sıtma Politikası Danışma Grubu (MPAG) danışman organlarının görüşlerine dayandığını kaydeden Ghebreyesus, her iki grubun incelediği R21 adlı sıtma aşısının "mevsimsel bulaşmanın olduğu bölgelerde üç dozluk aşı serisini takip eden 12 ay içinde semptomatik sıtma vakalarını yüzde 75 azalttığını" gösterdiğini açıkladı.

Kullanımı gelecek yılın ortasında yaygınlaşacak

Ghebreyesus, "Üçüncü dozdan bir yıl sonra verilen dördüncü dozun korumayı sürdürdüğü görüldü. Bu etkinlik mevsimsel olarak verildiğinde RTS,S aşısıyla benzer etkiye sahip oluyor." dedi.

Denemelerin RTS aşısının güvenli olduğunu gösterdiğini ve aşı kullanıma sunuldukça güvenliğiyle ilgili izlenimlerin devam edeceğini dile getiren Ghebreyesus, aşının doz başına maliyetinin 2 ila 4 dolar arasında olacağını da belirtti.

Ghebreyesus, RTS,S aşısının bazı Afrika ülkelerinde 2024'ün başlarında piyasaya sürüleceğini, R21 aşısının ise gelecek yılın ortasında yaygın kullanılmasının beklendiğini de ifade etti.


Bakan Koca: Toplu aşı ya da kapanma asla uygulanmayacak
Bakan Koca: Toplu aşı ya da kapanma asla uygulanmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutoğlu’nun Covid-19 nedeniyle vefatına ilişkin, açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yaptığı paylaşımda “Ne acıdır ki arkadaşımız Dr. Ersin’in vefatı, bilhassa hekimleri üzecek şekilde anılmaya, adeta bir kara propaganda aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır” dedi. Türkiye'yi endişelendiren yeni varyant yüzünden 'Kapanma olacak mı?' sorusuna da cevap veren Bakan Koca, “Şimdi gündemde olan küresel ve yerel propaganda, eski tecrübenin haklı endişesinden hareketle bir boyun eğdirme çabasıdır. Boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Bu söz konusu bile olamaz. Toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak. 85 milyon müsterih olsun” ifadelerini kullandı.


#DSÖ
#Sıtma Aşısı
#R21/Matrix-M
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