DSÖ’den Emine Erdoğan’a özel davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) özel davetlisi olarak İsviçre’nin Cenevre kentine geliyor. Emine Erdoğan, 20-28 Mayıs’ta Cenevre’de düzenlenen 72. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamındaki yüksek düzeyli toplantıya DSÖ tarafından ana konuşmacı olarak davet edildi. “İnsani Durumlarda Kadın, Çocuk ve Gençlerin Sağlığı ve Refahı için İş Birliği” konulu brifing, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) binasında 21 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek.

KÜRESEL KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI

DSÖ, Dünya Bankası ve DSÖ bünyesinde faaliyet gösteren Anne, Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı Ortaklığı’nın birlikte organize ettiği programda Erdoğan, kadın ve çocuk sağlığına ilişkin konuşacak. Toplantıya DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom’un da katılması bekleniyor. Yüksek Düzeyli Brifing ile evrensel sağlık kapsayıcılığı ve başta kadın ve çocuklar olmak üzere en savunmasız durumdaki halkların sağlık hizmetlerinden yararlandırılması konusunda küresel kilit aktörlerin bilgilendirilmesi ve angaje edilmesi hedefleniyor. Brifing, Dünya Sağlık Asemblesi’ne akredite basın mensupları tarafından da takip edilebilecek.