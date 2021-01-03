Hayat Dumanların sardığı binaya girip muhabbet kuşunu kurtardı
AKTÜEL

Dumanların sardığı binaya girip muhabbet kuşunu kurtardı

Dumanların sardığı binaya girip muhabbet kuşunu kurtardı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın sırasında bir kadın, dumanların arasında apartmana girerek beslediği muhabbet kuşunu dışarı çıkardı.

Haber Merkezi DHA
Apartman sakinleri binayı boşaltırken hayvansever kadın içeri girip kuşunu kurtardı.
Apartman sakinleri binayı boşaltırken hayvansever kadın içeri girip kuşunu kurtardı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 1359 Sokak’taki bir apartmanın bodrum katında bulunan kömürlükte saat 15.30 sıralarında iddiaya göre, çöplerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Binayı saran duman nedeniyle apartman sakinleri kısa sürede evlerini boşaltırken, ihbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Bu sırada bir kadın dumanların arasında apartmana girerek beslediği muhabbet kuşunu dışarı çıkardı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Balık tutmak için seçtiği yer yüzünden başına gelmeyen kalmadı: Önce intihar ediyor sandılar sonra hırsız
HAYAT
Balık tutmak için seçtiği yer yüzünden başına gelmeyen kalmadı: Önce intihar ediyor sandılar sonra hırsız

Karı kocayı komşuları buldu: 1 gün önce ölmüş
GÜNDEM
Karı kocayı komşuları buldu: 1 gün önce ölmüş

Sokağa çıkma yasağına rağmen Bağdat Caddesi doldu taştı: Bu gidişle akıl hastanesine yatırın beni diyeceğim, hepimiz kafayı yedik
HAYAT
Sokağa çıkma yasağına rağmen Bağdat Caddesi doldu taştı: Bu gidişle akıl hastanesine yatırın beni diyeceğim, hepimiz kafayı yedik
Abone Ol Google News
Asımın nesli: OutEnes Baturun nesli: In

Asım'ın nesli: Out
Enes Batur'un nesli: In

Çocuklar artık 'Vatan borcu namus borcudur' ile büyümüyor.
Kayseride 11ler belli oldu

Kayseri'de 11'ler belli oldu

Kayserispor-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın.
Kazanan Trabzonspor

Kazanan Trabzonspor

​Bordo-mavililer Karagümrük'ü 2-1 ile geçti.

Birer saat arayla meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması..

'Akıl hastanesine<br>yatırın beni'

'Akıl hastanesine
yatırın beni'

Hem yasağa uymadılar hem de isyan ettiler.

MSB paylaştı

MSB paylaştı

​Mehmetçik'in -20 derecede barınma eğitimi

​Bakan Varank'tan Volkswagen kararına ilk yorum..

​Isparta'da aranıyordu Burdur'da cesedi bulundu.

Motosikletten atılınca polis eline fırçayı aldı.
Video ile intikam!

Video ile intikam!

İranlılar Süleymani'nin ölüm yıldönümünde yayınladı...

​Yenikapı'dan Kazlıçeşme'ye kadar uzadı.

​Bir kitap daha muzır yayın ilan edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.