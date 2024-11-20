“Dünya Çocuk Hakları Günü Sergisi Taksim Camii’nde açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tripolis Antik Kenti’nde milattan sonra 4’üncü yüzyıla tarihlenen ve gövde kısmı 2018’de bulunan heykelin baş kısmının da ortaya çıkarıldığını duyurdu. Ersoy, sosyal medya hesabından eserin ortaya çıkarılma anına ilişkin görüntüleri paylaştı. Geleceğe Miras Projesi’nin birinci yıl dönümünde Denizli’de yeni bir eserin gün ışığına kavuştuğunu belirten Ersoy, “Antonius Philagrios isimli kamu yöneticisine ait bu heykelin gövde kısmı 2018’de bulunarak Denizli Hierapolis Arkeoloji Müzesi’nde muhafaza edilmekteydi. Şimdi bütün parçaların bir araya gelmesiyle tarih yeniden canlanacak” sözlerini paylaştı.