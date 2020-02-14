Dünya gittikçe ısınıyor: Son 141 yılın en sıcak ocak ayı bu yıl oldu

Ekonomi

Erzurum öne çıktı sıra Trabzon’da

Uçak ve otobüs bileti satışından otel rezervasyonu ve araç kiralamaya kadar birçok farklı yelpazede, seyahat sektöründe faaliyet gösteren Enuygun.com’un CEO’su Çağlar Erol, turizm sektörüne ilişkin olarak; 2020'nin başlangıç ayının geçen yıla göre çok olumlu geçtiğinin altını çizerek, “Bu yıl sonu için turizm gelirlerinde 40 milyar doları aşkın bir gelir bekleniyor, bizim gözlemlerimiz de bunu destekler nitelikte” dedi.