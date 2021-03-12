Dünya Kadınlar günü sonrası ‘Engelli Kadınlar’ da unutulmadı

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği ev sahipliğinde ve İletişim Uzmanı ve Siyasi Danışman Taner Akkuş'un Moderatörlüğünde gerçekleşen programda, İstanbul Ümraniye Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, İzmir Gültepe Engeliler Derneği, Kocaeli Bir Umut Engelliler Derneği, Sivas Bedensel Zihinsel Engelli ve Engelli Aileleri Derneği, Çanakkale Türkiye Sakatlar Derneği Şubesi, Dilovası Engelliler Derneği, Yozgat Engelliler Platformu, Hollanda Beyazay Derneği Şubesi, Belçika İHH Şubesi, Fransa European İnstitute of Ottoman Culture Engelli kadın üyeleri ile birlikte katılım sağladı.

Ünlü sanatçılar Sinan Yılmaz, Aydın Aydın, Çilem Duman, Aynur Güneş ve Komedyen Mülayim Cengiz Çimen ile ünlülerin Fotoğrafçısı Ali Eşitmez de online konferansa katılım gösterirken, Programın sponsorluğunu da Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak ile Sakarya’nın sevilen ismi Aslı Çam üstlendi.

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Engelli kadınlara yönelik moral ve motivasyon amaçlı online bir konferans programı düzenlendi.

Engelli canlarımız için bize düşen tek şey moral olmak

Sağlıklı her insan bir Engelli adayıdır diyerek sözlerine başlayan, İletişim Uzmanı Taner Akkuş;”Toplumumuz böyle konularda çok hassas, anlayışlı ve merhametlidir. Özelliklede engelli kadınlara yönelik önleyici hizmetler açısından ve tüm Engelli bireylerin yaşadığı sorunların ortadan kalkmasına destek amaçlı her zaman milletçe mücadele ediyoruz” vurgusunda bulundu.

Engelli kadınlara yönelik moral ve motivasyon amaçlı online bir konferans programı düzenlendi.

Devletimiz tüm birimleri ile hizmet vererek tüm engellilerimizin yasal ve sosyal haklarını koruyup gözetmekte diyen, İletişim Uzmanı Taner Akkuş:’Toplum olarak bize düşen de sadece onların hayatına engel olacak durumları ortadan kaldırmak ve hayallerine ulaşmaları için de her zaman destek ile moral olmaktır’ dedi.

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İletişim Uzmanı Taner Akkuş.

Engellilerimiz için her zaman hizmet etmeye hazırız

Programın sanatçı konukları, Sinan Yılmaz, Aydın Aydın, Aynur Güneş ve Çilem Duman dillerden düşmeyen şarkıları ile Engelli kadınlara moral verirken, ünlü komedyen Mülayim Cengiz Çimen de ünlülerin taklitleri ve mizansen tiplemeleri ile tüm katılımcıları neşelendirip eğlendirdi.

Programın kapanışında, Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak ile Aslı Çam, Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bülent Dik, İstanbul Ümraniye Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Muhittin Satır, İzmir Gültepe Engeliler Derneği Başkanı Hasan Cavcı, Kocaeli Bir Umut Engelliler Derneği Başkanı Melek Arıkan, Sivas Bedensel Zihinsel Engelli ve Engelli Aileleri Derneği Başkanı Halil Geçkil, Çanakkale Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanı Ümit Burunlular, Dilovası Engelliler Derneği Samet Elden ve Yozgat Engelliler Platformu Temsilcisi El Sanatları Uzmanı Senem Ebrar Ünal, Hollanda Beyazay Derneği başkanı Aynur Gül Çakır, Belçika İHH şubesi yöneticisi Yasemin Yıldırım, Fransa European İnstitute of Ottoman Culture Sekreteri Ayşe Taşkın da, ‘Engelli canlarımız için her zaman varız ve gönüllü olarak hizmet etmek için de buradayız’ diyerek sosyal sorumluluk alanındaki mesajlarını vererek, bu anlamlı programa imza atan İletişim Uzmanı Moderatör Taner Akkuş başta olmak üzere, emeği geçen tüm sanatçılara ve tüm katılımcılara teşekkür ettiler.



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