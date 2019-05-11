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Hayat Dünya Ramazanda Mevlananın türbesinde buluşuyor
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AKTÜEL

Dünya Ramazan'da Mevlana'nın türbesinde buluşuyor

Türk ve İslam dünyasının en büyük mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi, Ramazan'da dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırlıyor. Konya Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazanın gelmesiyle ziyaretçi yoğunluğumuz arttı. Binlerce turist manevi duygularını en iyi yaşayabilecekleri yer olarak Mevlana Müzesi'ne geliyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Mevlana Türbesi
Mevlana Türbesi

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi, ramazan ayının gelmesiyle dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Her yıl Mevlana'nın "Ne olursan ol yine gel" çağrısına uyarak dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, tarih, kültür ve inanç turizmi açısından önemli bir potansiyeli barındırıyor.

Mevlana Müzesi, geçen yıl Topkapı Sarayı ve Ayasofya'dan sonra 2 milyon 817 bin 386 kişi ile en çok ziyaret edilen 3'üncü müze oldu. Bu yılın ilk dört ayında 745 bin kişinin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, ramazan ayında da ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Kadir Gecesi'nde ziyaretçi yoğunluğu artacak

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Ramazan ayının gelmesiyle müzedeki ziyaretçi yoğunluğunun arttığını söyledi.

Dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin müzeyi ziyaret ettiğini dile getiren Yarar, şöyle konuştu:

  • "Mevlana Müzesi'ne her yıl yerli ve yabancı milyonlarca kişi geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazanın gelmesiyle ziyaretçi yoğunluğumuz arttı. Binlerce turist manevi duygularını en iyi yaşayabilecekleri yer olarak Mevlana Müzesi'ne geliyor. Yılın ilk dört ayında 745 bin ziyaretçiyi ağırladık. Geçen yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayımız da yaklaşık yüzde 4 artmış durumda. En çok ziyaretçi de Çin, Tayland, Tayvan, Endonezya, Malezya ve Güney Kore gibi Asya ülkelerinden geliyor. Kadir Gecesi'nde ise yaşanan yoğunluğun zirveye çıkmasını bekliyoruz."

Mevlana Müzesi

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde yer alan Mevlana Müzesi'nin bulunduğu alan, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad tarafından Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled'e verildi.

Mevlana, "Düğün gecesi" olarak adlandırdığı Şeb-i Arus'ta hayata gözlerini yumunca, babası Bahaeddin Veled'in de metfun bulunduğu yere defnedildi. Oğlu Sultan Veled, çevresindekilerin Hazreti Pir'in mezarının türbe yapılması isteğini kıramadı. Mevlana'nın mezarının üstünde yer alan "Kubbe-i Hadra (Yeşil Kubbe)" yaptırıldı.

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1926'da "Konya Asar-ı Atika Müzesi" adı verilen Mevlana Dergahı ve Türbesi, 1954'te yapılan düzenlemeyle "Mevlana Müzesi" olarak ziyarete açıldı.

Ramazan ayı boyunca ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Mevlana Müzesi ve yanındaki Mevlana Meydanı, bu yıl da binlerce kişiyi Kubbe-i Hadra'nın manevi atmosferi altında buluşturuyor.

Cihan padişahını titreten mektup
FOTOĞRAF 6
Title
Avrupalıların, Büyük Türk ve Muhteşem Süleyman lakaplarını verdiği, Kanuni Sultan Süleyman Han, büyük âlim ve velî Beşiktaşlı Yahya Efendi'yle sütkardeşti. Bu mübarek zat bir gün atıyla giderken iki papaz yolunu keser. Atın yularını tutup, şöyle derler: “Yahya Efendi, Yahya Efendi! Söyle bakalım, sizin dininizde ölmüşlerden vergi almak var mıdır?” Mübarek, şaşırmış bir hâlde cevap verir: “Hayır böyle bir şey yoktur.”
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Papaz cevap verir: “Ama sizin sultanınız bizim ölülerimizden bile cizye alıyor bu nasıl oluyor?..” Bunun üzerine Yahya Efendi hemen padişaha bir mektup yazar. Mektupta çok ağır ifadeler vardır: “Oturduğun o taht sana haram olsun, başına geçsin. Zulmün ölülere bile ulaşmış da haberimiz yok. Bu yaptığın zulüm nedir? Derhal o tahtı terk et!”
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Koskoca “Cihan Sultanı” bu mektubu alır almaz derhal yanındakilerle beraber yola çıkıp Yahya Efendi'nin Beşiktaş'taki dergâhına gelir. “Hayırdır ağabey! Ne suç işlemişim acaba? diye sorar.” Yahya Efendi hâlâ celallidir: “Daha ne olsun! Memurların gayrimüslim vatandaşların ölmüşlerinden bile cizye alıyormuş! Böyle zulüm olur mu?”
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Padişah hemen yanında bulunanlara sorar ve bir ihmal olduğunu, kayıtların beş senedir yenilenmediğini anlar. Rengi sapsarı olur. Derhal kayıtları yenilettirir. Fazla alınan vergilerin hepsini iade ettirir ve helallik diler...
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Kanuni Sultan Süleyman Han, bu arada tahta da oturmaz. “Memurlarımın bir hatasıdır” diye bir mazerete de sığınmaz ve doğruca Yahya Efendi'ye gidip; “Dediklerini hallettim, şimdi tahtıma oturabilir miyim, ağabey? diye sorar. Bir “Gönül Sultanı” bir “Cihan Sultanı”na emreder: “Git artık nasıl oturursan otur! Sen bir cihan sultanısın, bunun gereğini hakkıyla yerine getir!”
Title
Koca Kanunî dergâhtan ayrılırken, ülkesinde, kendisini ikaz edecek böyle âlimler bulunduğu için şükreder ve gözyaşlarını da tutamaz!..
Cihan padişahını titreten mektup
Kanunî Sultan Süleyman, sütkardeşi büyük âlim ve velî Beşiktaşlı Yahya Efendi'den gelen mektup ile şaşkına döner ama dergâha yanına gittikten sonra ülkesinde, kendisini ikaz edecek böyle âlimler bulunduğu için şükreder ve gözyaşlarını da tutamaz. Yahya Efendi'nin Kanunî'ye mektup yazdıran konu ise şöyle gelişir:


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