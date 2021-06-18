​Dünya sinemasının en etkili isimleri 12 Punto’da jüri koltuğuna oturacak

Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandıran “12 Punto TRT Senaryo Günleri”nin uluslararası jüri üyeleri belli oldu. 22-29 Haziran tarihleri arasında, 9 farklı ülkeden katılımla 3 ayrı platformda düzenlenecek programda dünya sinemasının önde gelen isimleri bir araya gelecek.

Dünya sinemasının kadın patronları 12 Punto’da

Dünya sinema endüstrisinin önde gelen isimlerinin yer aldığı uluslararası jüri üyeleri arasında; Oscar adayı TRT Ortak Yapımı “Quo Vadis Aida?” filminin yönetmeni Jasmila Zbanic (Bosna Hersek), Ken Loach filmlerinin yapımcısı Rebecca O’Brien (İngiltere), Berlin Film Festivali Ortak Yapım Marketi Direktörü Martina Bleis (Almanya), Asya Pasifik Ödülleri Başkanı Tracey Vieira (Avustralya-ABD) ve dünyanın en önemli satış ajanslarından Memento’nun Alım Direktörü Sata Cissokho (Fransa) yer alıyor.

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Tamamı kadınlardan oluşan uluslararası jüri üyeleri 28 Haziran günü finalist proje ekiplerinin sunumlarını izleyerek, 12 finalist proje arasından 4 projeye TRT Ortak Yapım Ödülü, 4 projeye ise TRT Ön Alım Ödülü verecek.

Oscar’da yarışan TRT Ortak Yapımı filmlerin yönetmenleri İstanbul’da

Son 2 yıldır Oscar törenlerinde yarışan TRT Ortak Yapımı ve TRT destekli filmlerin yönetmenleri 12 Punto için İstanbul’a geliyor. 2021 Oscar ödüllerinde “En İyi Uluslararası Film” kategorisinde yarışan TRT Ortak Yapımı “Quo Vadis, Aida?” filminin yönetmeni Jasmila Zbanic ve yapımcısı Damir İbrahimovic 12 Punto’da olacak. “Quo Vadis, Aida?” filmi 12 Punto programı kapsamında İstanbul’da ilk kez gösterilecek. Zbanic ve Ibrahimovic gösterimin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayarak, bir söyleşi verecek.

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2020 yılında Oscar ödüllerinde “En İyi Uluslararası Film” ve “En İyi Belgesel” kategorilerinde yarışan TRT destekli Makedonya yapımı “Honeyland/Bal Ülkesi” filminin yönetmenleri Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov da 12 Punto’da İstanbul’da olacak. Etkinlik kapsamında “Honeyland” filminin gösterimi yapılacak. Yönetmenler ayrıca 12 Punto kapsamında bir masterclass verecek.

Sinema ustalarından “Masterclass”

12 Punto kapsamında herkese açık gösterimler, masterclasslar, paneller ve söyleşiler 22-29 Haziran tarihleri arasında İstanbul Feriye Sineması’nda gerçekleştirilecek. 22 Haziran Salı günü saat 11.00’de dünyanın en etkili satış ajanslarından Memento’nun Alım Direktörü Sata Cissokho “Film Endüstrisinde Satış Ajanslarının Rolü” üzerine bir masterclass verecek.

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Aynı gün saat 17.00’de ise Ken Loach’un yapımcısı Rebecca O’Brien “Bir Ken Loach Filmi Yapmak” başlıklı masterclass verecek. Berlin Film Festivali Ortak Yapım Marketi Direktörü Martina Bleis 24 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te “Uluslararası Ortak Yapımlar ve Ortak Yapım Marketleri” konulu bir masterclass verecek. Aynı gün saat 17.00’de EAVE yöneticisi Lise Lense-Møller “Ortak Yapımların Yol Haritası” konulu masterclass verecek. Feriye Sineması’nda gerçekleştirilecek masterclasslara, izleyiciler sosyal mesafe kurallarına uyarak katılım sağlayabilecek.

TRT 2’de her akşam 12 Punto özel yayını

22-29 Haziran tarihlerinde her akşam saat 19.00’da TRT 2’de “12 Punto Özel” yayını izleyiciyle buluşacak. Programda 12 Punto finalistleri ile röportajlar, etkinlik ile ilgili gelişmeler, Türk sinemasının ödüllü yönetmen ve yapımcılarıyla söyleşiler ve masterclasslar yer alacak.

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Bu yıl ayrıca “12 Punto Özel” programının hemen ardından her akşam saat 20.00’de “12 Punto Film Saati” yayınlanacak. Bu bölümde TRT Ortak Yapımı film gösterimlerinin yanı sıra, Nuri Bilge Ceylan’ın “Ahlat Ağacı” filminin kamera arkası görüntülerinden oluşan üç bölümlük “Ahlat’ın Yolculuğu” ve “Kış Uykusu” filminin kamera arkası görüntülerinden oluşan “Uzun Sürmüş Bir Kış” belgeselleri televizyonda ilk kez TRT 2’de gösterilecek. 29 Haziran akşamı düzenlenecek “12 Punto Kapanış ve Ödül Töreni” ise yine TRT 2’de canlı yayınla ekranlara gelecek.