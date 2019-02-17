Hayat Dünya ünlü gruptan itiraf Orhan Gencebaydan ilham aldık
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Dünya ünlü gruptan itiraf: Orhan Gencebay'dan ilham aldık

Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülüne layık görülen Led Zeppelin grubunun bir üyesi verdiği röportajda Orhan Gencebay'a hayran olduklarını ve kendi şarkılarını yaparken Türk müziğinden ilham aldıklarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Led Zeppelin Grubu
​Led Zeppelin Grubu

Led Zeppelin isimli İngiliz Rock grubu, Rolling Stone dergisi tarafından tartışmasız rock tarihinin en uzun soluklu grubu ilan edildi. Aynı zamanda Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülüne layık görülen Led Zeppelin, Türk müziğine dair yaptığı itirafla çok konuşuldu.

Gencebay'dan ilham aldılar

Grup üyelerinden Jimmy Page, bir dergiye verdiği röportajda, Türk müziğinin altyapı ve ritmlerini incelediklerini ve edindikleri sonuçları kendi müziklerinde uyguladıklarını açıkladı.

Jimmy Page, "Biz yıllarca bir Türk müzik adamının ritm, riff ve altyapılarını inceleyerek, bunları kendi müziğimizde kullandık, bunu da ilk defa buradan söylüyoruz. O Türk'ün adı da Orhan Gencebay'dır" itirafında bulundu.

Orhan Gencebay

Orhan Gencebay doğruladı

Arabesk müziğin öncülerinden kabul edilen Orhan Gencebay ise bu durumdan haberdar olduğuna dair bir açıklama yaparak, bir dönem jüri üyeliği yaptığı Popstar Alaturka'da ve Okan Bayülgen'in sunduğu Kral Çıplak'ta doğruladı.

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Biber görünümlü limon görenleri şaşkına çevirdi
FOTOĞRAF 6
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Silifke’de yaşayan ve çiftçilik yapan Erhan Nizamoğlu ve arkadaşı Hayati Göztaşı bahçesinde limon toplarken ağaçtaki limonların yanında biber gördü. Nizamoğlu, bir süre sonra şaşkınlıkla ağaçtan kopardığı biber görünümlü limonu alarak evine geldi.
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Burada biber görünümlü limonu ailesine ve komşularına gösterdi. Limonu gören herkes çok şaşırırken, daha sonra limonun biber mi, yoksa limon mu olduğuna kendisi de inanamadığı için ziraat mühendisine gösterdi.
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Erhan Nizamoğlu, bahçeye limon toplamaya gittiğini belirterek, “Limon toplarken ağaçta biber olduğunu fark ettim. Biraz inceledikten sonra biber görünümlü limon olduğunu fark ettim. Şaşırdım. Tadına baktık biber görünümlü limon, Allah’ın hikmeti işte” dedi.
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Silifke’de daha önce tekli biber görünümlü limon gördüğünü ancak üçlü olarak görmediğini belirten Hayati Göztaşı ise, “Hayatım boyunca böylesine biber görünümlü bir limon görmedim. Dalında üçlü biber gibi gözüküyor. Allah’ın takdiri işte” dedi.
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Biber görünümlü limonu gören vatandaşlar ise böylesini ilk defa gördüklerini, şaşkınlıklarını gizleyemediklerini belirttiler. Ziraat Mühendisi Durmuş Belen ise ağaçta yaptığı incelemede, şekil bozukluğunun yerli limon cinsinde ender rastlanan bir durum olduğunu, zaman zaman tozlaşmanın yetersiz olduğu meyvelerde bu tür şekil bozukluklarının ortaya çıkabildiğini belirtti.
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Biber görünümlü limon görenleri şaşkına çevirdi
Mersin'in Silifke ilçesinde limon ağacında bulunan “biber görünümlü üçlü limon" görenleri hayrete düşürdü.
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