Dünya ünlü gruptan itiraf: Orhan Gencebay'dan ilham aldık

Led Zeppelin isimli İngiliz Rock grubu, Rolling Stone dergisi tarafından tartışmasız rock tarihinin en uzun soluklu grubu ilan edildi. Aynı zamanda Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülüne layık görülen Led Zeppelin, Türk müziğine dair yaptığı itirafla çok konuşuldu.

Gencebay'dan ilham aldılar

Grup üyelerinden Jimmy Page, bir dergiye verdiği röportajda, Türk müziğinin altyapı ve ritmlerini incelediklerini ve edindikleri sonuçları kendi müziklerinde uyguladıklarını açıkladı.

Jimmy Page, "Biz yıllarca bir Türk müzik adamının ritm, riff ve altyapılarını inceleyerek, bunları kendi müziğimizde kullandık, bunu da ilk defa buradan söylüyoruz. O Türk'ün adı da Orhan Gencebay'dır" itirafında bulundu.

Orhan Gencebay

Orhan Gencebay doğruladı

Arabesk müziğin öncülerinden kabul edilen Orhan Gencebay ise bu durumdan haberdar olduğuna dair bir açıklama yaparak, bir dönem jüri üyeliği yaptığı Popstar Alaturka'da ve Okan Bayülgen'in sunduğu Kral Çıplak'ta doğruladı.

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