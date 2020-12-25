Hayat Dünyaca ünlü boksör Amir Khanın kız kardeşi Kapadokyada karantinada
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Dünyaca ünlü boksörün kız kardeşi, Kapadokya’da karantinaya alındı

Dünyaca ünlü boksör Amir Khan’ın kız kardeşi Kapadokya’da karantinada

Dünyaca ünlü boksör Amir Khan’ın kız kardeşi Mariyah Khan, İngiltere’den Türkiye’ye son uçakla gelmesinin ardından Kapadokya’da koronavirüs ile mücadele kapsamında karantinaya alındı.

Haber Merkezi İHA
Dünyaca ünlü boksör Amir Khan ve kız kardeşi Mariyah Khan
Dünyaca ünlü boksör Amir Khan ve kız kardeşi Mariyah Khan

Dünyaca ünlü boksör Amir Khan’ın kız kardeşi Mariyah Khan iki arkadaşı ile birlikte İngiltere’den İstanbul’a sefer yapan son uçakla geldi.

İstanbul’un ardından Kapadokya bölgesine arkadaşları ile birlikte gelen Mariyah Khan, İngiltere’den Türkiye’ye uçakla gelen yolculardan birinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Nevşehir’de karantinaya alındı.

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İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince koronavirüs testi yapılan Mariyah Khan daha sonra ise Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kredi Yurtlar Kurumunda karantinaya alındı.

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