Dünyaca ünlü Lennon’un gözlüğü 170 bin Euro’ya satıldı

Ünlü The Beatles grubunun gitaristi John Lennon’un baterist Ringo Starr’ın arabasının arka koltuğunda unuttuğu güneş gözlüğü Londra’da düzenlenen açık arttırmayla 170 bin Euro’ya satıldı.

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Gözlük, 170 bin Euro’ya satıldı.

The Beatles grubunda sürücüsü sattı

Gözlük 1960’lı yıllarda The Beatles grubunda sürücü olarak çalışan Alan Herring tarafından satıldı.

Herring, "Ringo Starr’ın arabasına John Lennon ,Ringo Starr ve George Harrison’u aldım. Onları ofise bıraktım. John Lennon’un güneş gözlüğünü arka koltukta unuttuğunu fark ettim. Daha sonra John o gözlüğü bana hediye etti. Bu gözlüğü 51 sene sakladım" ifadelerini kullandı.

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Kolye ise 12 bin Euro’ya satıldı

Öte yandan, aynı müzayedede isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi tarafından The Beatles grubunun gitaristi George Harrison ait olan bir kolye ise 12 bin Euro’ya satıldı.