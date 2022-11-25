Dünyaca ünlü Maher Zain’den dünya kupasına özel şarkı

Türkiye hayranlığıyla tanınan ünlü sanatçının “Hazır olun” anlamındaki şarkısı büyük beğeni topladı.

Ünlü sanatçının şarkısı Suudi Arabistan’ın sürpriz Arjantin galibiyeti kadar müzik piyasasında yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini sık sık “Reis’i seviyorum” diyerek dile getirmekten çekinmeyen dünyaca ünlü Müslüman sanatçı Maher Zain, 2022 Dünya Kupası için şarkı hazırladı.

Youtube’da yayınlandığı gün 2 milyon kişi tarafından izlenen şarkının linki

Zain’in, ilk kez Müslüman bir ülkede düzenlenen dünya kupası için hazırladığı şarkı sosyal medya platformlarında yayınlandı.

Suudi Arabistan’ın sürpriz Arjantin galibiyetinin spor kamuoyunda uyandırdığı yankının bir benzeri, şarkının yayınlanmasıyla küresel müzik piyasasında ses getirdi.

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“Organizasyonun ilk kez bir Arap-Müslüman ülkesinde düzenlenmesinden gurur duydum”

Sevinç, kutlama ve birliğin coşkulu bir şekilde anlatıldığı şarkı, Lübnan asıllı İsveç doğumlu Maher Zain ve Kuveyt doğumlu Humood Alkhudher tarafından seslendirildi.

En popüler Müslüman sanatçı olan ve klipleri Youtube'da en çok izlenen isimlerden olan Zain, Arap kökenli İsveçli bir sanatçı olarak, Dünya Kupası'nın ilk kez bir Arap-Müslüman ülkesinde düzenlenmesinden gurur duyduğunu söyledi.

Dünyadaki çeşitliliğe değinilen ve barış ile huzurun temenni edildiği şarkıya ilişkin Zain, hazırladığı şarkının dünya kupasında ses getireceğini inandığını vurguladı.

Zain’le beraber şarkıyı seslendiren Humood ise, "Müzik gibi futbol da ırk, din veya kültürden bağımsız olarak insanlığı birleştirme gücüne sahiptir. Bu gerçekten tarihi bir an" diye konuştu.

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Kısa sürede ses getiren şarkının klibi Dünya Kupasının gerçekleştiği Katar’ın hareketli başkenti Doha'da çekildi. Klipte, ülkenin yerel kültürü, geleneği ve değerlerini yansıtan çok çeşitli ikonik yerler sergileniyor.