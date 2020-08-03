Dünyada 11, Türkiye'de altıncı kez uygulandı: Karaciğer toplardamarı kalbine dikilen Elif sağlığına kavuştu
Karaciğerindeki toplardamarın tıkanması ya da daralması sonucu oluşan ve 'Budd Chiari Sendromu' adı verilen hastalığa yakalanan 24 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Elif Seçgin, Antalya'da karaciğer toplardamarının direkt kalbine dikilmesiyle hayata tutundu. Dünyada 11'inci, Türkiye'de altıncı kez uygulanan bu teknikle sağlığına kavuşmaya başlayan Seçgin, rahat nefes alabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
İstanbul'da yaşayan Elif Seçgin, tıp eğitimi için Bulgaristan'ın Sofya kentine gitti. Eğitim sürecinde rahatsızlanınca ailesinin yanına dönen Seçgin, 2015 yılında şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde genç kıza Budd Chiari Sendromu teşhisi koyuldu. Hastalıkla ilgili tedavisine devam eden Seçgin'in 2019 yılında karnında büyük şişlik oluştu. Bunun üzerine tekrar doktoruna başvuran genç kızın karaciğer nakli olması gerektiği söylendi.
Eğitimi yarım kaldı
Seçgin, daha önce dayısının karaciğer naklinin de yapıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Bir süre organ bekleyen Seçgin'e, kadavradan karaciğer nakli yapılacağı haberi verildi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Doç. Dr. Tuğrul Çakır'ın ameliyatını yaptığı Seçgin, karaciğer toplardamarının direkt kalbine dikilmesiyle hayata tutundu. Dünyada 11'inci kez, Türkiye'de ise 6'ncı kez uygulanan teknikle nakil olan Seçgin, hastalığı nedeniyle 3'üncü sınıfta yarım bırakmak zorunda kaldığı tıp fakültesindeki eğitimine Antalya'da devam etmek istiyor.
'En büyük isteğim yüzüstü yatabilmek' Ameliyatının ardından rahat nefes alabildiği için çok mutlu olduğunu belirten Seçgin, “Daha önce dayım burada karaciğer nakli olduğu için ben de Antalya'ya geldim. Başvuru yaptım ve nakil için organ beklemeye başladım. Tahminimden kısa sürede organ bulundu. Şu an hiçbir sıkıntım yok ve ağrılarım da geçiyor. En önemlisi rahat nefes alabiliyorum, sırt üstü yatabiliyorum ve istediğim kadar su içebiliyorum. Benim için bunlar çok büyük şeyler. Şimdi en büyük hedefim yüzüstü yatabilmek. Bunun için de sabırsızlıkla yaralarımın iyileşmesini ve karnımdaki şişliğin inmesini bekliyorum. Sağlıklı birisi olarak okuluma bundan sonra Antalya'da devam etmek istiyorum" dedi.
Kızının hastalığı boyunca yaşadıkları süreci anlatırken gözyaşlarını tutamayan Nebile Seçgin ise "Bunları yaşayacağımı hiç düşünmüyordum. Ben de üniversite çalışanıyım. Her gün organ bağışlarıyla karşı karşıyaydım ama insan içinde olmayınca kıymetini bilemiyor. Kızıma vefat eden yakınlarının karaciğerini bağışlayan aileye sabır diliyorum. Onlara teşekkür edilemez, ben o aileye minnettarım" dedi.
Özel teknik kullanıldı
Elif'in 3 ay önce karaciğer yetmezliği tanısıyla hastanelerine başvurduğunu ve tedavisine hızla başladıklarını söyleyen Doç. Dr. Tuğrul Çakır, "Aslında meslektaşımız olan tıp fakültesi öğrencisi Elif, bize 3 ay önce kronik karaciğer yetmezliği tanısıyla başvurdu. Hastamızda Budd Chiari Sendromu'na bağlı olarak karaciğer yetmezliği ileri safhadaydı. Bir yıl önce karaciğer nakli yaptığımız dayısının aracılığıyla Antalya'ya geldiler. 17 gün önce de kendisine hastanemizden karaciğer bağışı oldu ve başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Elif'in ameliyatında özel bir teknik yapılması gerekiyordu. 17 santimetrelik Vena kava denilen, kalpten çıkıp karaciğere bağlanan yaklaşık 4,5 santimetre çapındaki damar, yarım santimetrelik çapa düşmüştü. Bunun sonucunda da Budd Chiari Sendromu gelişmiş" diye konuştu. BUDD- CHİARİ SENDROMU NEDİR? Budd-Chiari Sendromu, karaciğerde bulunan 'hepatik' adı verilen toplardamarın tıkanması sonucu meydana gelen sendromdur. Budd-Chiari Sendromu küçük hepatik damarlardan sağ atriuma kadar olan damarsal yapılarda ortaya çıkan darlık veya tıkanmalar sonucunda karaciğer venöz dönüşünün bozulmuş olduğu nadir görülen bir durumdur.