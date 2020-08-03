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Hayat Dünyada 11, Türkiyede altıncı kez uygulandı Karaciğer toplardamarı kalbine dikilen Elif sağlığına kavuştu
GENEL SAĞLIK

Dünyada 11, Türkiye'de altıncı kez uygulandı: Karaciğer toplardamarı kalbine dikilen Elif sağlığına kavuştu

Karaciğerindeki toplardamarın tıkanması ya da daralması sonucu oluşan ve 'Budd Chiari Sendromu' adı verilen hastalığa yakalanan 24 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Elif Seçgin, Antalya'da karaciğer toplardamarının direkt kalbine dikilmesiyle hayata tutundu. Dünyada 11'inci, Türkiye'de altıncı kez uygulanan bu teknikle sağlığına kavuşmaya başlayan Seçgin, rahat nefes alabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Genç kız rahat nefes alabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
Genç kız rahat nefes alabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

İstanbul'da yaşayan Elif Seçgin, tıp eğitimi için Bulgaristan'ın Sofya kentine gitti. Eğitim sürecinde rahatsızlanınca ailesinin yanına dönen Seçgin, 2015 yılında şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde genç kıza Budd Chiari Sendromu teşhisi koyuldu. Hastalıkla ilgili tedavisine devam eden Seçgin'in 2019 yılında karnında büyük şişlik oluştu. Bunun üzerine tekrar doktoruna başvuran genç kızın karaciğer nakli olması gerektiği söylendi.

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Eğitimi yarım kaldı

Seçgin, daha önce dayısının karaciğer naklinin de yapıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Bir süre organ bekleyen Seçgin'e, kadavradan karaciğer nakli yapılacağı haberi verildi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Doç. Dr. Tuğrul Çakır'ın ameliyatını yaptığı Seçgin, karaciğer toplardamarının direkt kalbine dikilmesiyle hayata tutundu. Dünyada 11'inci kez, Türkiye'de ise 6'ncı kez uygulanan teknikle nakil olan Seçgin, hastalığı nedeniyle 3'üncü sınıfta yarım bırakmak zorunda kaldığı tıp fakültesindeki eğitimine Antalya'da devam etmek istiyor.


''Mucize çocuk
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''Mucize çocuk" Samet yardım bekliyor
Uşak'ta karaciğer kanseri, epilepsi, astım, bronşit, ağır gelişim geriliğiyle mücadele eden, kemoterapiye giren ve 6 kez ameliyat olan 4 yaşındaki Samet Girgin için yardım kampanyası başlatıldı. Uşak'ta 4 yaşında ağır gelişim geriliği, karaciğer kanseri, epilepsi, astım, bronşit gibi hastalıklara rağmen yaşam mücadelesi veren işitme engelli Samet Girgin, sağlığına kavuşabilmek için yardımseverlerin desteğini bekliyor.

'En büyük isteğim yüzüstü yatabilmek'

Ameliyatının ardından rahat nefes alabildiği için çok mutlu olduğunu belirten Seçgin, “Daha önce dayım burada karaciğer nakli olduğu için ben de Antalya'ya geldim. Başvuru yaptım ve nakil için organ beklemeye başladım. Tahminimden kısa sürede organ bulundu. Şu an hiçbir sıkıntım yok ve ağrılarım da geçiyor. En önemlisi rahat nefes alabiliyorum, sırt üstü yatabiliyorum ve istediğim kadar su içebiliyorum. Benim için bunlar çok büyük şeyler. Şimdi en büyük hedefim yüzüstü yatabilmek. Bunun için de sabırsızlıkla yaralarımın iyileşmesini ve karnımdaki şişliğin inmesini bekliyorum. Sağlıklı birisi olarak okuluma bundan sonra Antalya'da devam etmek istiyorum" dedi.
  • Kızının hastalığı boyunca yaşadıkları süreci anlatırken gözyaşlarını tutamayan Nebile Seçgin ise "Bunları yaşayacağımı hiç düşünmüyordum. Ben de üniversite çalışanıyım. Her gün organ bağışlarıyla karşı karşıyaydım ama insan içinde olmayınca kıymetini bilemiyor. Kızıma vefat eden yakınlarının karaciğerini bağışlayan aileye sabır diliyorum. Onlara teşekkür edilemez, ben o aileye minnettarım" dedi.

Kök hücreyle hayata döndü
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Kök hücreyle hayata döndü

Özel teknik kullanıldı

Elif'in 3 ay önce karaciğer yetmezliği tanısıyla hastanelerine başvurduğunu ve tedavisine hızla başladıklarını söyleyen Doç. Dr. Tuğrul Çakır, "Aslında meslektaşımız olan tıp fakültesi öğrencisi Elif, bize 3 ay önce kronik karaciğer yetmezliği tanısıyla başvurdu. Hastamızda Budd Chiari Sendromu'na bağlı olarak karaciğer yetmezliği ileri safhadaydı. Bir yıl önce karaciğer nakli yaptığımız dayısının aracılığıyla Antalya'ya geldiler. 17 gün önce de kendisine hastanemizden karaciğer bağışı oldu ve başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Elif'in ameliyatında özel bir teknik yapılması gerekiyordu. 17 santimetrelik Vena kava denilen, kalpten çıkıp karaciğere bağlanan yaklaşık 4,5 santimetre çapındaki damar, yarım santimetrelik çapa düşmüştü. Bunun sonucunda da Budd Chiari Sendromu gelişmiş" diye konuştu.
BUDD- CHİARİ SENDROMU NEDİR?
Budd-Chiari Sendromu, karaciğerde bulunan 'hepatik' adı verilen toplardamarın tıkanması sonucu meydana gelen sendromdur. Budd-Chiari Sendromu küçük hepatik damarlardan sağ atriuma kadar olan damarsal yapılarda ortaya çıkan darlık veya tıkanmalar sonucunda karaciğer venöz dönüşünün bozulmuş olduğu nadir görülen bir durumdur.

Mucize doğum: Kalbi duran anne ile karnındaki minik bebeği kurtuldu
FOTOĞRAF 15
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Van'ın Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde yaşayan kalp hastası 28 yaşındaki Semra Esen, 36 haftalık hamileyken fenalaştı.
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Ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan anne ile karnındaki bebeğinin, kalplerinin durduğu tespit edildi.
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Bunun üzerine, acil servis ortamında 6 branştan doktor, anne ve bebeğin hayata tutunması için cansiperane bir mücadele ortaya koydu.
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Anneye sezaryenle doğum yaptıran doktorlar, anne ve bebeği kalp masajıyla hayata döndürdü. Daha sonra rahim alma operasyonu gerçekleştiren doktorlar, iki hastanın da tamamen sağlığına kavuşması için mücadele etti.
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14 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından normal servise alınan annenin, uğruna ölümü göze aldığı bebeğine kavuşma anında yaşadığı mutluluk, hem ailesinin hem de doktorlarının gözlerini yaşarttı.
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Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Doktor Erhan Hanlıgil, acile servise getirilen hasta için tüm doktorların seferber olduğunu söyledi.
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Kalbi duran annenin karnındaki bebeği hızlıca çıkardıklarını, ikisini de kalp masajı uygulayarak hayata döndürdüklerini anlatan Hanlıgil, şunları kaydetti:
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Annenin rahim operasyonunu tamamladıktan sonra kalp ve damar cerrahisine teslim ettik. Orada kalp replasmanı oldu. Şu an anne ve bebeği yaşıyor. Çok büyük bir mucize yaşadık. Çok hızlı bir şekilde müdahale etmemiz, dört dakikadan kısa sürede bebeği çıkarmamız, çok büyük bir olay. Hep beraber bu işe büyük bir emek verdik.
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Bu durumdaki anne ve bebeğinin yaşama şansı çok azdır. O yüzden mucize diyoruz. Anne ve bebeğinin yaşadığını görünce gözyaşlarımı tutamadım. Her gün onları ziyaret ediyorum. Sağlık durumları gayet iyi. Bu da bizi mutlu ediyor.
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Kalp ve Damar Cerrahı Murat Sezgin de annenin kalbinin çalışmasının ardından hızlıca ameliyata aldıklarını ve tüm risklere rağmen çürümüş eski kalp kapakçığını çıkarıp yerine yeni bir kalp kapakçığı yerleştirdiklerini belirtti.
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Yoğun bakım sürecinde hastayla yakından ilgilendiklerini aktaran Sezgin, hastanın tüm riskleri atlattığını ve yavaş yavaş sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.
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Başhekim Yardımcısı Remzi Sarıkaya da koronavirüs salgın sürecine rağmen, tüm sağlık hizmetlerini eksiksiz olarak vatandaşa sunduklarını anlattı.
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Tüm branşlardaki doktorların müdahalesiyle hayata tutunan anne ve bebeğinin, kendilerine moral kaynağı olduğunu belirten Sarıkaya, Çok organize ve yerinde müdahalelerle anne ve bebeğinin yaşaması bizim için mutluluk verici. Bu pandemi sürecinde bize moral oldu. Bu nedenle tüm ekibimizi kutluyorum. dedi.
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Dördüncü çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşayan anne Esen ise Gerçekten bir mucizeyi yaşadık. Doktorların anlattığına göre zor bir süreç atlattık. Bebeğimi kucağıma almam nasip oldu. Ben de bebeğim de hayata döndük. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Allah tüm doktorlardan razı olsun. ifadelerini kullandı.
Title
Mucize doğum: Kalbi duran anne ile karnındaki minik bebeği kurtuldu
Van'da, 36 haftalık hamileyken fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve bebeği ile birlikte kalplerinin durduğu tespit edilen anneye sezaryenle doğum yaptırıldı. Altı branştan uzman doktorun müdahalesiyle anne ile bebeği, doğumun ardından kalp masajıyla hayata döndürüldü. Uzman Doktor Erhan Hanlıgil, "Bu durumdaki anne ve bebeğinin yaşama şansı çok azdır. O yüzden mucize diyoruz. Anne ve bebeğinin yaşadığını görünce gözyaşlarımı tutamadım" dedi. Anne Semra Esen ise "Ben de bebeğim de hayata döndük. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Allah tüm doktorlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.


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