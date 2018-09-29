Hayat Dünyada bir ilk Dillere destan aşkların müzesi
KÜLTÜR SANAT

Dünyada bir ilk: Dillere destan aşkların müzesi

Dünyada bir ilk: Dillere destan aşkların müzesi

Şiirlere, şarkılara, hikayelere konu olan efsane aşıklar Ferhat ile Şirin'in memleketi Amasya'da bulunan Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi, Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun, Romeo ve Juliet gibi dillere destan aşkları konu ediniyor. Konu olarak aşkın yaşandığı tek müze olan Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi'nde, Anadolu "aşık", yavuklu kültürleri, ilahi aşk gibi temalar da maket, ışık ve müzik eşliğinde anlatılıyor.

Haber Merkezi AA
Ferhat İle Şirin'den yola çıkılarak yapılan müzede birbirinden farklı hikayeler yer alıyor.
AA
Ferhat İle Şirin'den yola çıkılarak yapılan müzede birbirinden farklı hikayeler yer alıyor.
AA

Şiirlere, şarkılara, hikayelere konu olan efsane aşıklar Ferhat ile Şirin'in memleketi Amasya'da bulunan Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi'nde dillere destan aşklar konu ediniyor. Amasya Belediyesince 2013 yılında yaptırılan müze, Ferhat ile Şirin efsanesindeki, Ferhat'ın Şirin'e sevdası uğruna kilometrelerce uzunlukta dağları delerek su getirdiği kanal olarak nitelendirilen ve "Ferhat Su Kanalı" olarak bilinen mevkide yer alıyor.

Müzedeki bölümlerde, Ferhat ile Şirin'in, Kerem ile Aslı'nın, Leyla ile Mecnun'un, Mimar Sinan ve Mihrimah Sultan'ın, Romeo ve Juliet'in hikayeleri, üç ve iki boyutlu silikon maket ve heykeller, rölyefler, efsanelerin yaşandığı varsayılan döneme özgü dekorlar ve özel efektler, ışık ve müzik eşliğinde ziyaretçilere sunuluyor.

Müzede Anadolu "aşık", yavuklu kültürleri, ilahi aşk gibi temalar da maket, ışık ve müzik eşliğinde anlatılıyor.

AA

Ferhat ile Şirin'den yola çıkıldı

Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Osman Akbaş, müzenin Ferhat ile Şirin efsanesinden yola çıkarak dünyadaki efsane aşkları da bünyesinde barındıran özel bir müze haline dönüştüğünü söyledi.

Yapılan müzeyle, sevginin ön plana çıkarak aile bağlarının yeniden yeşermesini, insanların sevgi ve hoşgörüsünü artırmayı hedeflediklerini anlatan Akbaş, "Burası konu olarak aşkın işlendiği dünya üzerindeki tek müze. Buraya gelen ziyaretçilerimiz, efsaneleşmiş, dillere düşmüş, birden fazla aşk hikayesinin anlatımıyla karşılaşacaklar. Müzemizin ismi Ferhat ile Şirin, çünkü Ferhat ile Şirin efsanesinin Amasya'da gerçekleştiğine inanıyoruz." dedi.

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Müzenin, yapılan araştırmalar sonucu Türkiye'de ve dünyada bir benzerinin olmadığını ifade eden Akbaş, şunları kaydetti:

  • "Müzemizde Ferhat ile Şirin efsanesinden başlamak üzere, Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun, Mimar Sinan ve Mihrimah Sultan, Romeo ve Juliet hikayesi çeşitli figürlerle anlatılıyor. Aynı zamanda, müzeye gelen misafirlerimiz, dillere düşmüş sözlerin tezeneyle hayat bulduğu, Aşık Veysel, Karacaoğlan, Aşık Mahsuni Şerif ve Dadaloğlu'nun aşkı anlatımlarına şahit olacaklar. Bizim kültürümüzde önemli bir yeri olan yavuklu kültürüne ait bir anlatım bölümü bulunuyor. Müzemizin asıl felsefesini oluşturan nokta ise ziyaretçilerimizin en sonunda geldiklerinde ilahı aşkın anlatımıyla karşılaşacaklar."

AA

Müzenin ortasında nikah salonu var

Akbaş, müzeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısının her geçen yıl katlanarak arttığına işaret ederek, şöyle dedi:

"Müzemizin 2013 yılında açılmasının ardından her yıl ziyaretçi sayısında artış görüldü. 2016 yılında müzemizi ziyaret eden yerli, yabancı ziyaretçi sayımız 32 bin civarında, 2017 yılında ise 76 bin ziyaretçi ağırlamış müzemizi. 2018'in ilk 6 ayında ise 35 bin kişi ziyaret etmiş müzemizi. Biz buranın yaşayan bir müze olması amacını taşıyoruz. Müzemizin tam orta noktasında ise nikah salonumuz bulunuyor ve yoğun bir ilgi görüyor. Son yıllarda ise gelin ve damatların dış fotoğraf çekimi için tercih ettiği önemli yerler arasında sayılıyor."

Ziyaretçilerden Akın Kurnaz, müzeyi gezerken duygulandıklarını belirterek, "Bu müze aşkın değerini ortaya koymuş, biz bu kadar etkileneceğimizi düşünmüyorduk. Aşkın ve sevdanın ne olduğu çok güzel anlatılmış." diye konuştu.

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