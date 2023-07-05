Dünyada böylesi yaşanmadı: 3 Temmuz tüm zamanların en sıcak günü oldu

Küresel ortalama sıcaklığın 17,01 derece olarak ölçüldüğü 3 Temmuz, dünyada tüm zamanların en sıcak günü olarak kayıtlara geçti. ABD meteoroloji servisi Çevre Koruma Ulusal Merkezinin (NCEP) verilerine göre önceki gün kaydedilen rekor sıcaklık, Ağustos 2016'da ölçülen 16,9 dereceyi aştı. İnsan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliğinin yol açtığı aşırı sıcak hava dalgalarının tüm dünyada etkisini gösterdiği bu dönemde, 3 Temmuz tüm zamanların en sıcak günü oldu.