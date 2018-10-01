Dünyada su var bilinç yok

Amerika ve Meksika sını rında yer alan Kolorado Nehri. ABD’nin yaptığı baraj nedeniyle Meksika bu sudan faydalanamıyor.

Su seviyesi giderek azalan, kirletilen, yok olmaya yüz tutan, ülkeleri savaşın eşiğine getiren nehirler… 21. yüzyılın siyasi ve sosyal gelişmelerinde önemli rol oynayan meselelerden birisi su sorunu. Sınırları aşarak farklı kıtalara ulaşan nehirler bundan nasibini en çarpıcı şekilde alıyor. Fransız foto muhabiri Franck Vogel 2012’den beri bu alanda çalışıyor ve Amerika’dan Mısır’a, Hindistan’dan İsrail’e uzanan coğrafyadaki 8 farklı nehri inceliyor.

Foto muhabiri Franck Vogel

Sanatçının Nil, Brahmaputra, Kolorado, Şeria, Mekong, Ganj, Fırat ve Dicle’ye uzanan kareleri ilk kez İstanbul’da. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nde açılan “Sınır Aşan Nehirler” sergisi sıradan bir ekolojik çalışmanın çok ötesinde. 8 nehre odaklanan Vogel, suyla bağlantılı sorunsalların merkezinde konumlanan ekonomik, ekolojik ve politik meseleleri ele alıyor.

Çin’de doğarak Laos, Tayland, Kamboçya ve Vietnam toprakların dan geçen Mekong’un küresel ısınmadan en çok etkilenecek nehir olması bekleniyor.

TEHLİKENİN HER TONU

2012’de Nil Nehri Havzası’nı incelemek için Mısır’a giden sanatçı buradaki gözlemlerinden yola çıkarak dünyadaki sorunlu diğer nehirlere odaklanmış. Sergide yer alan kareler bize hem sussuzluğu hem suyun şekillendirdiği coğrafyaların karşı karşıya kalacağı potansiyel tehlikeleri yansıtıyor. Çin ile Hindistan arasında gerginliğe yol açan Brahmaputra, artık denize karışmayan bir nehir olan ABD’deki Kolorado, iki milyon çiftçi tarafından suyu aşırı derecede tüketilen Ganj bunun en çarpıcı örneklerinden.

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Nil Havzası’ndaki nüfus artışı su paylaşımını zorlaştırıyor.

HASSASİYET OLUŞTURMAK İSTEDİM

“Sadece yoksul ülkeler üzerinde çalışmak yerine dünyanın birçok yerindeki su problemine odaklanmak istedim” diyen Vogel, çalışmasını şöyle anlatıyor: “İnsanları, özellikle gençleri su problemine yoğunlaştırmak ve bir hassasiyet yaratmak istiyorum. Herkes için yeterli su var. çoğu kirletilmiş durumda. Suya sahip çıkacak bilinç yok. Bu sorun gelişmemiş ülkelerle sınırlı değil. Örneğin ABD gelişmiş bir ülke ama oradaki sorunun boyutu başka. İnsanlar kendi sularını savunmak durumuna geliyorlar. Petrolsüz yaşayabiliriz, susuz asla.” Küratörlüğünü Ferit Düzyol’un yaptığı sergi, 24 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilir.

FİLİSTİN’İN SUYUNU BİLE KESTİLER

Filistin’den geçen Şeria Nehri’nin akıbeti ise pek şaşırtıcı değil. Daha önceden Filistin topraklarına da akan nehir İsrail’in tarım alanlarını sulamak ve ana şehirlere su tedarik etmek için yaptığı kanal nedeniyle kesilmiş. İsrail, Şeria Suları’nın yüzde 50’sini tüketiyor. Dayatılan güvenlik alanı nedeniyle nehre doğrudan erişimi bulunmayan Batı Şeria’daki Filistinliler bunun ancak yüzde 5’ini kullanabiliyor. Vogel’in objektifine yansıyan iki fotoğraf durumu özetliyor. Üst taraftaki karede İsrail tarafında futbol oynayan çocukların yemyeşil bir halı sahaya sahip olduklarını görüyoruz. Filistin tarafındaki çocukların çorak bir arazinin üstünde.

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