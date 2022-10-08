Hayat Dünyanın dört bir yanından gelip Türk yemekleri yapmayı öğrendiler
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Dünyanın dört bir yanından gelip Türk yemekleri yapmayı öğrendiler

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen yemek atölyesi çalışmalarına dünyanın 5 ülkesinden 6 misafir katıldı. “Geleneksel Pişirme Yöntemleri” adlı atölye çalışmasında tarhana, yaprak sarması, kısır, güllaç gibi Türk yemekleri, Avrupa Birliği’nin finanse etmesi sayesinde gelen yabancı katılımcılara öğretildi.

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Haber Merkezi İHA
Dünyanın dört bir yanından gelip Türk yemekleri yapmayı öğrendiler
Dünyanın 5 ülkesinden misafirler

Kocaeli’de Başiskele Kaymakamlığı BATOR (Evde Yemek Yaparak Sağlıklı Beslenme) projesi çerçevesinde bir etkinlik düzenledi. İtalya, Yunanistan, Polonya, Cezayir ve Gana’dan gelen 6 katılımcı için atölye çalışması gerçekleştirildi. Başiskele’de düzenlenen çalışmaya Başiskele Kaymakamlığı Proje Direktörü Emin Öztürk de katıldı. “Geleneksel Pişirme Yöntemleri” adı verilen atölye çalışmasında tarhana, yayla çorbası, börek, kısır, güllaç, irmik helvası, ekşi mayalı ekmek, simit, pişmaniye, dolma ve yaprak sarması gibi Türk mutfağının önemli lezzetlerinin nasıl pişirildiği, yabancı katılımcılara öğretildi. Bu proje, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşımasıyla da ön plana çıktı. Gelen katılımcıların masraflarını Avrupa Birliği tarafından finanse edildi. Önümüzdeki sene projenin geliştirilmiş bir şekilde yeniden organize edileceği öğrenildi.

İdlibli çömlek ustaları yüzlerce yıllık geleneği sürdürüyor
FOTOĞRAF 18
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Ermenaz köyü sakinleri, yüzlerce yıldır çömlek, küp, desti ve minyatür ev dekorlarıyla hem mesleği gelecek nesillere aktarmaya hem de gelir elde etmeye çalışıyor.
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Ustalar, özel olarak getirttikleri \"beyaz\" ve \"kızıl\" toprağı karıştırıp çamur haline getiriyor.
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İstenen şeklin verilmesinin ardından çömlekler özel ocaklarda fırınlanıyor.
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Ermenaz, bölgede çömlek atölyelerinin merkezi olarak biliniyor. Köy sakinlerinin ifadesine göre, çömlekçilik geleneği Roma dönemine kadar uzanıyor.
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Köyde, birkaç yıl öncesine kadar 40`ın üzerinde atölye bulunurken 1500 kişi buralarda çalışıyordu.
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Atölyelerde yapılan ürünler özellikle Körfez ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyordu ancak iç savaş nedeniyle yurt dışına satışların durması nedeniyle söz konusu atölyeler birbiri ardına kapandı.
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Halihazırda az sayıda çömlek atölyesi sipariş üzerine iç piyasaya yönelik üretim yapıyor.
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İç savaş mağduru çömlek ustaları ihracat yolunun açılmasını ve yüzlerce yıldır devam ettirdikleri çömlekçilik geleneğini sürdürmek istiyor.
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Ermenaz köyündeki çömlek ustası Mustafa Eburiş, yaptığı açıklamada, köy sakinlerinin yüzlerce yıldır çömlek ve cam sanatı icra ettiği söyledi.
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Çömlek yapmayı babasından öğrendiğini anlatan Eburiş, \"Zanaatı dedem babama öğretti, babam da bana.
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Ben de oğluma öğretiyorum. Gördüğünüz ürünlerin hepsini oğlum yaptı. Günlük 200 parça üretiyorum.
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Yurt dışına ihracat olsaydı 1000`den fazla üretebilirdim.\" dedi.f
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\"5 atölye faal durumda\"
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Çömlek ticaretinin ekonomik getirisinin iyi olduğunu belirten Eburiş, \"Bölgemizde 40 çömlek atölyesi bulunuyor. 1000`den fazla işçiye çalışma olanağı sağlıyordu.
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Şu an 5 atölye faal durumda, her atölyede 1 işçi ancak çalışıyor.\" ifadelerini kullandı.
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Suriye`de iç savaşın başlamasının ardından çömlek ticaretinin durduğunu aktaran Eburiş, \"Yabancı ülkelere ihracat yok. Zanaatkarlar başka ülkelere göç etti. İşçiler, çalışma imkanı bulsalardı yurt dışına göç etmezlerdi.\" diye konuştu.
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Eburiş,\"Uygun toprağı yüksek fiyata satın alıyoruz. Diğer hammaddeleri bulamıyoruz. Yaptığımız ürünleri yurt dışına ihraç edemiyoruz.\" diye konuştu.
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Türk yetkililerine çağrıda bulunan Eburiş, üretilen çömlekleri yurt dışına gönderebilmeleri için yardım beklediklerini sözlerine ekledi.
İdlibli çömlek ustaları yüzlerce yıllık geleneği sürdürüyor
Suriye'nin kuzeybatısındaki idlib ilinin Ermenaz köyünde, yüzlerce yıldır otantik yöntemlerle yapılan çömlekçilik geleneği az sayıda usta tarafından yaşatılmaya çalışılıyor.

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