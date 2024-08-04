Dünyanın en büyüğü 30 yıl sonra harekete geçti: Ölmeyi reddediyor

BBC'nin haberine göre, 1986'da Antarktika kıyı şeridinden koparak Weddell Denizi'nde karaya oturup "buz adasına" dönüşen ve 30 yıldan daha uzun bir süre sonra geçen yıl ilk defa harekete geçen

"A23a" isimli buz dağı, devasa bir girdaba yakalandı.