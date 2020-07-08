Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Dünyanın en güçlü pasaportunda Türkiye kaçıncı sırada?
AKTÜEL

Dünyanın en güçlü pasaportunda Türkiye kaçıncı sırada?

Vize almadan erişebilecek yer sayısına göre tüm dünyadaki pasaportların sıralaması belli olurken, Japonya’nın 191 yere gidebilme ile ilk sıraya yerleştiği açıklandı. 109 ülkeyi kapsayan araştırmaya göre listenin en son sırasında yer alan ülke ise 26 yere vizesiz gidebilen Afganistan olduğu belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Vize haberleri ise basına genelde “nasıl vize alınır”, “vize almanın kolay yolları nelerdir” gibi başlıklarla çıkarken, son günlerde Irak ile Türkiye arasındaki vize görüşmesinin gündemde olduğu kaydedildi.

  • Medya takip kurumu Ajans Press, pasaportlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl pasaportlar ile alakalı basına 3 bin 926 haber yansıdığı tespit edildi.

AFGANİSTAN LİSTENİN SON SIRASINDA

Ajans Press’in, Henley Pasaport Endeksi verilerinden elde ettiği bilgilere göre, vize almadan erişebilecek yer sayısına göre tüm dünyadaki pasaportların sıralaması belli oldu. Japonya’nın 191 yer ile ilk sıraya yerleştiği görülürken, ikinci sırada Singapur, üçüncü sırada ise Almanya ve Güney Kore’nin olduğu saptandı.

Türkiye ise listenin 55’inci sırasına yerleşirken vizesiz gidebileceği yer sayısının 111 olduğu kaydedildi. Araştırma pasaportların orijinal sıralamasından oluşurken, 109 ülkeyi kapsadığı görüldü. Listenin en son sırasında yer alan ülke ise 26 yere vizesiz gidebilen Afganistan olduğu belirlendi.

10 bin ihracatçıya daha yeşil pasaport imkanı doğdu
EKONOMİ
10 bin ihracatçıya daha yeşil pasaport imkanı doğdu

Pasaport iddiası boş çıktı
GÜNDEM
Pasaport iddiası boş çıktı
Abone Ol Google News
Uyarılar fayda etmedi

Uyarılar fayda etmedi

Minibüsler tıka basa doldu, kapılar kapanmadı.
Korona sonrası ilk rekor

Korona sonrası ilk rekor

BIST 100 endeksi 120 bin puanın üzerini gördü.
Fenomen değilİmam Hatip olmak istiyorum

Fenomen değil
İmam Hatip olmak istiyorum

​Musab, okuduğu ilahilerle gönüllerde yer edindi.
Bravo gençler

Bravo gençler

​Oyun tasarlayan genç mühendisler 2 milyona yakın yatırım aldı.

İnanılmaz olay

İnanılmaz olay

İspanya'da Lucas Ocampos tarihe geçti.
Küresel güçlerin<br>Arktik savaşı

Küresel güçlerin
Arktik savaşı

Dünyanın yeni güç haritasını 'Çatışma Hattı'nda anlattık.

İstanbul ve 8 il için sarı kod

İstanbul ve 8 il için sarı kod

Meteoroloji saat verdi, dışarı çıkacaklar şiddetli yağışa dikkat.
7,2'lik bir enerji var

7,2'lik bir enerji var

Beklenen İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı açıklama.

​Video çekmek için girdiği çukurdan çıkamadı.

Hükümetin koronavirüse karşı aldığı tedbirler protesto edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.