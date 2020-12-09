​Dünyanın en uzun soluklu dizisi 'Coronation Street' 60 yaşında

10 yıl önce 'dünyanın en uzun soluklu televizyon dizisi' unvanını alan işçi sınıfı dizisi 'Coronation Street', sosyal değişimlere ve salgına meydan okuyarak 60. yılını kutluyor.

Dizinin 60. yıl kutlamaları kapsamında, İngiltere'de çekimlerin yapıldığı yerin yakınındaki Salford Katedrali, dizinin vefat eden yaratıcısı Tony Warren'ın anısına iki dakika boyunca çan çalacak. Royal Mail ise dizinin klasik sahnelerinin basıldığı pulları piyasaya sürdü.

İlk yayınlandığı yıllar 20 milyon kişi izliyordu

Yapımcılar ise kutlamalar için özel bir 60. yıl bölümü hazırladıklarını fakat pandemi koşullarında istedikleri çekimleri yapamadıklarını duyurdu.

Dizi, bölümlerinin 20 milyondan fazla izlendiği 1980'ler ve 1990'lardaki en parlak döneminden uzak olsa da bugün hala internet üzerinden izleyenler dahil 7-8 milyon kişi tarafından izleniyor.

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