Dünyanın en yaşlı insanı: Uzun yaşamının sırrını tek bir cümleyle açıkladı

Maria Branyas Morera iki dünya savaşı yaşadı. İspanya iç savaşını gördü, 1918 grip ve 2020 koronavirüs salgınından sağ kurtuldu. California doğumlu İspanyol kadın, şimdi dünyanın yaşayan en yaşlı insanı. Guinness Rekorlar Kitabı web sitesinin geçen hafta doğruladığı 115 yaşındaki Morera, 118 yaşındaki Lucille Randon'un ölümünden sonra yaşayan bilinen en yaşlı kişi oldu.

Guinness sitesine göre Morera uzun yaşamın sırrının "Düzen, huzur, aile ve arkadaşlarla iyi bağ, doğa ile temas, duygusal istikrar, endişe ve pişamanlıktan uzak durmak, fazla pozitiflik ve zehirli insanlardan uzaklaşmak" olduğunu söylüyor.