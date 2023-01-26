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Hayat

Dünyanın en yaşlı insanı: Uzun yaşamının sırrını tek bir cümleyle açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Fransız rahibe Lucile Randon'un ölümünün ardından 'dünyanın en yaşlı insanı' unvanını, İspanyol Maria Branyas Morera aldı. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 115 yaşındaki Morera uzun yaşamının sırrını ise tek bir cümleyle açıkladı.

12:41 . 26/01/2023 Perşembe
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Maria Branyas Morera 115. doğum gününü kutladı.

Maria Branyas Morera 115. doğum gününü kutladı.

Maria Branyas Morera iki dünya savaşı yaşadı. İspanya iç savaşını gördü, 1918 grip ve 2020 koronavirüs salgınından sağ kurtuldu. California doğumlu İspanyol kadın, şimdi dünyanın yaşayan en yaşlı insanı. Guinness Rekorlar Kitabı web sitesinin geçen hafta doğruladığı 115 yaşındaki Morera, 118 yaşındaki Lucille Randon'un ölümünden sonra yaşayan bilinen en yaşlı kişi oldu.

Randon, 17 Ocak'ta Fransa'nın Toulon kentindeki huzurevinde öldü.

'DÜZEN, HUZUR, AİLE'

Guinness sitesine göre Morera uzun yaşamın sırrının "Düzen, huzur, aile ve arkadaşlarla iyi bağ, doğa ile temas, duygusal istikrar, endişe ve pişamanlıktan uzak durmak, fazla pozitiflik ve zehirli insanlardan uzaklaşmak" olduğunu söylüyor.





#Maria Branyas Morera
#ispanya
#guinness rekorlar kitabı
1 saat önce
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Dünyanın en yaşlı insanı: Uzun yaşamının sırrını tek bir cümleyle açıkladı
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